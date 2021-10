Keményen fogalmazott az Orbán-kormányról az egyik leggazdagabb magyar: "Egy fa sem nőhet az égig, vagy kidől vagy kivágják"

Kiváló embereknek tartja az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket Bige László, aki arról is beszélt, hogy szükség esetén támogatni is kész őket. Sőt, bármilyen segítséget megadna Orbán kihívójának. Bige László az egyik leggazdagabb magyar, sajtóinformációk szerint vagyona a százmilliárdos tartományban van. Arról is ismert, hogy többször összeütközésbe került a hatóságokkal, illetve a kormányzattal.

Saját magát politikán kívülinek tartja, nem is tervez belépni egyik pártba sem, de ha bármilyen segítségét kéri az ellenzék, abban partner lesz – nyilatkozta a "műtrágyakirály" Bige László. A Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa arról is beszélt a Klubrádióban, hogy szerinte bárki jobb lenne, mint Orbán Viktor, ezért szükség esetén kész bármelyik ellenzéki miniszterelnök-jelöltet támogatni, mert mindegyiküket kiváló embereknek tartja.

Ami ma van, az nem jó Magyarországnak és a magyar emberek nagy részének, csak egy szűk részének. Egy kormány sem maradhat örökké, biztos hogy jön új kormány, nem tudom, hogy mikor, de az is biztos, hogy jobb lesz, mint ami ma van. Egy fa sem nőhet az égig, vagy kidől vagy kivágják

- fogalmazott.

Bige azt is hangsúlyozta, hogy bár ő maga nem szeretne egy ellenzéki pártba se belépni, de

bármilyen segítséget kér az ellenzék, ő abban partner lesz.

Bige László az egyik leggazdagabb magyar arról is ismert, hogy az utóbbi években több eljárás is indult ellene, 2021 elején egy vesztegetési és hűtlen kezelési üggyel összefüggésben rendelték el bűnügyi felügyeletét. Ezeket az eljárásokat Bige egy ellene indult kampány részeként értelmezte, Bige az eljárások mögött Csányi Sándor OTP-vezért sejti. A Nitrogénművek idén tavasszal azt közölte, 2021. április 28-tól a Nyíregyházi Törvényszék jogerős döntése alapján semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt nem áll.

A Nyíregyházi Járásbíróság 2021. március 24-én szüntette meg a milliárdos házi őrizetét, de az elsőfokú határozat ellen kétszer is fellebbezést nyújtott be az ügyészség, ezért csak április végén szűnt meg a házi őrizet.

Bige 2021 márciusában, amikor tehát még házi őrizetben volt, azért került a hírekbe, mert saját költségén nagymintás közvélemény-kutatást rendelt meg az ellenzék választási esélyeiről.

