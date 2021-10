Az MTA elnöksége szerint "ugrásszerűen" meg kell növelni a lakosság átoltottságát

Különben a küszöbön álló negyedik hullám berobbanhat. Az MTA elnökségének állásfoglalása szerint szükséges az újbóli maszkhordás is.

A hvg.hu cikke szerint október 11-én, hétfőn adott ki egy állásfoglalást a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége a Covid-19 járvány és az átoltottság kapcsán.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A közleményben az elnökség arról foglalt állást, hogy jelenleg mindenkinek kötelessége az oltásoktól elzárkózó emberek meggyőzése, mert szerintük az az átoltottság minél előbbi növelésére azért van szükség, hogy megelőzhető legyen a negyedik hullám berobbanása.

"Ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. Két és fél millió még beoltatlan honfitársunk van, akiket mielőbb be kell oltani. Az ugyancsak most jelentkező influenzajárvány is tovább súlyosbíthatja a népegészségügyi helyzetet"

- olvasható az állásfoglalásban.

Az elnökség szerint újból szükséges a maszkhordás is, arra kérnek mindenkit, hogy zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön viseljék a maszkokat, és tartsák meg a távolságot másoktól, valamint fertőtlenítsék a kezüket.

Az álhírek terjedése ellen is fellépne az MTA elnöksége, szerintük közösen kell elérni, hogy senki ne adjon hitelt a téves, felelőtlen és veszélyes állításoknak, mint például annak, hogy a delta variáns ellen nem véd az oltás és az orrot és szájat eltakaró maszk. Arra kérnek mindenkit, hogy lépjenek fel környezetükben a hamis és áltudományos nézetek ellen.

Forrás: hvg.hu