Nagyon messzire vagyunk attól, hogy olyan életünk legyen idős korunkban, mint az osztrákoknak

A hvg.hu cikke szerint rémisztő helyzetben vannak a magyar idősek, és ez csak rosszabb lesz az évek múlásával, ugyanis egy friss kutatás szerint MAgyarország a globális nyugdíj-index számításhoz szükséges több területen is alaposan le van maradva.

A francia Natixis bank friss tanulmánya 44 ország időseinek helyzetét vizsgálat és hasonlította össze egészségügyi, makrogazdasági jellemzők (például infláció), környezeti állapot (például levegőminőség), és az országbn uralkodó jövedelmi állapotok alapján. A Global Retirement Index (GRI) alapján Magyarország nagyon messze van attól, hogy Nyugat-Európát utolérje, de az is csak hiú ábránd, hogy Ausztriához, vagy Csehországhoz felzárkózzon.

Magyarország a cikk szerint különösen az egészségindex és az életminőség-index alapján van leszakadva a vizsgált többi országhoz képest, az anyagi jólét-index az egyetlen, ahol Szlovákiát sikerült "leelőznie" az országnak. Az idei GRI-n Magyarország mindössze 58 pontot ért el, amellyel a szűkebb régió legrosszabb teljesítményét hozta össze, a kutatásban résztvevő 44 ország közül a 33. helyen állunk, mögöttünk olyan országokkal, mint India, Chile, Brazília.

A cikk szerint az európai idősek helyzete 2020-ban a koronavírus-járvány idején rosszabbodott, ám 2021-re a vizsgált országok többsége erősödni tudott – ám Magyarország nincs ezen országok között, a régióból egyedül hazánk az, ahol még egy év elteltével sem lett jobb az időseknek.

"Ezzel a valaha szerzett második legrosszabb pontszámunkat állítottuk be idén, sőt, most kerültünk a legmesszebbre a vizsgált országok mediánpontszámától. Ezek alapján kijelenthető, hogy a reményekkel ellentétben nincs is reális esélyünk arra, hogy belátható időn belül utolérjük Ausztriát, vagy akár Szlovéniát és Csehországot"

- áll a hvg.hu cikkében, amely szerint a tanulmány megállapításai alapján a nyugdíjasoknak és a nyugellátás felé haladó aktív dolgozóknak nagy kockázatot jelent az infláció (amely jelenleg hazánkban a legmagasabb egész Európában), illetve a nyugdíj-korhatár esetleges emelése is (a következő évtizedekben ez elérheti a 70 éves korhatárt is).

Magyarországon az állami nyugdíj átlagos összege 2020-ban havi 150 ezer forint volt, ám a nyugdjban részesülők nagy részének ennél jóval kevesebb a nyugdíja. A cikk szerint ezen az öngondoskodás segíthet, vagyis az, ha az aktív dolgozói évek alatt már a munkavállaló elkezd félretenni egy saját megtakarítási számlán, gondolva az időskorra. Ma Magyarországon már 1,5 millió ember rendelkezik a három államilag támogatott konstrukció (önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-előtakarékossági számla) valamelyikével, ám ez még nagyon kevés. Az is baj, hogy aki halogatja a döntést és minél később kezd hozzá a takarékoskodásnak, az a nyugdíjba vonulásáig kevesebb pénzt tud félretenni azoknál, akik akár több évtizedre előre gondolkodva kezdtek hozzá az előtakarékosságnak.

