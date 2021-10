Mészáros nem aprózta el, megvette a volt feleségét támogató alapítványt

Mészáros hol egy új céget alapít, hol végelszámolás alá von egyet, hol összeolvaszt, hol pedig vásárol egyet. Most utóbbi történt: egy olyan társaságban lett egyedüli tulajdonos egyik érdekeltsége, mely fizikailag eddig is a közelében volt – számol be róla az mfor.

Esküvője előtt sem hanyagolta el cégbirodalmának építgetését Mészáros Lőrinc, hiszen a cégbírósági dokumentumok alapján szeptember 6-án egyik érdekeltsége révén adásvételi szerződést kötött üzlettársával, Szíjj Lászlóval, annak egyik cégének megvételére.

Ennek eredményeként hat nappal a lagzi után, szeptember 30-án a Talentis Group Zrt. egyedüli tulajdonosa lett az Andrssy-Rezidencia Kft.-nek.

Az ügylet lezárulta után rögtön lecserélte a cég ügyvezetőjét is, Tóth László helyére Konczné Kondás Tündét ültették, akinek már eddig is több Mészáros-érdekeltség vezetőségében van pozíciója.

A tranzakció elsőre furcsának tűnhet, mivel a 2015 októberében létrehozott, saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó cég szinte semmit nem csinál az éves beszámolója alapján.

Az addig legfeljebb pár milliós tételeket tartalmazó mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök soron feltűnt 100 millió forint. Ez pedig nem más, mint a Vital Media Alapítvány alapításának vagyoni betéte.

A Vital Media Alapítvány létezéséről 2020 elején már beszámolt a hazai sajtó. Az akkori cikkekből kiderült, hogy a szervezet fő feladata a női tartalmak előállításának támogatása. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Sisa András, Felcsút jegyzője. Kuratóriumi tag Konczné Kondás Tünde, aki számos Mészáros-érdekeltségben vezető tisztséget tölt be, valamint Székely Szilárd, aki az egykori Echo TV gazdasági igazgatója volt.

A hvg.hu számolt be arról, hogy a Szíjj László érdekeltségébe tartozó szervezet 820 millió forintos támogatást adott az üzlettárs, Mészáros Lőrinc volt felesége, Kelemen Beatrix tulajdonában lévő médiacégnek, a Media Vivantisnak. A cég a beszámolója szerint 1,5 milliárdos bevételt csinált tavaly, ebből 564 millió az alapítványtól érkező támogatás volt, a fennmaradó 256 millió forint pedig halasztott bevételként került elszámolásra, amely a "2021-es évben egy új cél megvalósítása érdekében kerül felhasználásra".

A tulajdonosváltás után most már úgy néz ki a helyzet, hogy Mészáros Lőrinc fogja támogatni volt felesége cégét. A válás után egyébként az exfeleség tulajdonában egyedül a Media Vivantis maradt, illetve pár cég vezetői székében maradt. Az esküvő előtti hónapban azonban a Puskás Sport Hotel Kft. éléről távozott Kelemen Beatrix. Így már csak a rendezvényszervezéssel foglalkozó Talentis Media and Marketing Kft. operatív irányításáért felelős.

