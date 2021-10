Védettségi igazolvány hamisítása miatt emeltek vádat kormányhivatali dolgozók ellen

Hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség három, járási hivatalban dolgozó nő ellen, akiknek együttműködése folytán egyikük hamis védettségi igazolványhoz szeretett volna hozzájutni.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A vádirat szerint az ügy 55 éves vádlottja 2021 áprilisában kormánytisztviselőként dolgozott, és feladatkörébe tartozott a járványügyi fertőző betegségek bejelentő szakrendszerének kezelése, a fertőzéssel kapcsolatos adatok rögzítése. A két másik vádlott, egy 45 és egy 48 éves nő ugyanazon az osztályon igazgatási feladatokat látott el – olvasható az ügyészség honlapján.

Az 55 éves nő jogtalanul szeretett volna a fertőzésből való gyógyultságon alapuló védettségi igazolványhoz jutni, ezért elhatározta, hogy azt a hivatali helyzetével visszaélve, jogosultság nélkül fogja megszerezni magának és élettársának.

Ennek érdekében a saját és élettársa nevében is kitöltött egy-egy formanyomtatványt, amelyen valótlanul koronavírusfertőzöttként tüntette fel magukat. Kolléganőjét, az ügy másik vádlottját pedig megkérte, hogy az adatlapokat – tudva, hogy azok nem tükrözik a valóságot – iktassa be, majd a hamis nyilatkozatok alapján a karantén elrendeléséről szóló határozatokat is írja alá. Mindjárt másnap az e feladatkörben eljáró másik munkatársnőjét kérte, hogy határozataikra írja rá a tünetmentesség bejelentéséről szóló, szintén hamis nyilatkozatot. Ezt követően a vádlott az iratok birtokában megírta saját maga és élettársa nevére a karanténfeloldó határozatokat, majd azokat aláírásra fel is töltötte az aláíró rendszerbe, ám ekkor a be nem vont munkatársak észlelték az iratok valótlan tartalmát, melyek így nem kerültek aláírásra.

Az ügyészség a három nővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

Forrás: ugyeszseg.hu

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László