Élőben is egymásnak feszül Dobrev és Márki-Zay – frissül

Az ellenzéki előválasztás második fordulójának félidejénél áll ki vitázni egymással az első forduló győztese, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje, és Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje. A vitát pedig Rábai Balázs vezeti – írja a HVG.hu.



Fotó: MTI/Kovács Attila / MTI/Mohai Balázs

Rábai Balázs ismertette a szabályokat:

összesen 32-32 percet kapnak a jelöltek fejenkén, majd a műsor végén 1,5 percben kampányolhatnak maguk mellett. Néhány érdekvédő szervezet kérdéseit is beolvassák.

Márki-Zay Pétert kérdezték arról, hogy kikről tud, akiket megzsaroltak a DK-sok. Azt mondta, Popovics Juditot zsarolták meg, akinek államtitkári pozíciót ígértek, majd megakadályozták az indulását.

Dovrei Klára szerint Márki-Zay Péter hazudik. Sem szakmailag, sem morálisan nem tartja alkalmasnak Dobrev ellenfelét a közös lista vezetésére.

Nagy a politikai nyomás, és úgy látom, nem bírod a nyomást

- tette hozzá.

Dobrev kifejtette, hogy úgy készült egészségügyről és oktatásról beszél majd, és nem örül annak, hogy személyeskedő lett a kampány az elmúlt hetekben.

Marki-Zay kiemelte, hogy nem tartja alkalmatlannak Dobrevet, de nem őt tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy leváltsa Orbánt.

Dobrev szerint az ellenzéki előválasztásnak nem a személyeskedésről kell szólnia. Állítása szerint ellenfele kampánya egyedül arról szól, hogy Stop Dobrev! Szerinte Márki-Zay szétveri az ellenzéki összefogást.

Márki-Zay szerint nem kellene személyeskedni úgy gondolja, az, hogy ki mond valótlant és ki nem, azt majd mindenki megtudja, ha az sms-eket nyilvánosságra hozzák.

Márki-Zay Péter szerint nincsen köztük feszültség Dobrevvel, mert ez csak a vitahelyzet heve, ám abban egyetértenek, hogy csak együtt fog sikerülni az, ami a valódi céljuk, azaz Orbán Viktor leváltása.

Dobrev szerint nem járatják le Márki-Zay-t, csak éppen szembesítik a nyilatkozataival, ezt ő is megteheti. Még a közös nyilatkozatot is kiadhatják, ha beleírják, hogy nem dobálnak sarat. Márki-Zay pedig szavát adta rá.

A két jelölt abban is egyetértett, hogy nem egymással, hanem például Polt Péter legfőbb ügyész leválthatatlanná tételével kellene foglalkozniuk.

Dobrev Klára ígéretet tett, hogy az ő győzelme esetén Gyurcsány Ferenc nem vállal közéleti szerepet Gyurcsány korábbi nyilatkozataira hivatkozva. Dobrev nem zárta ki, hogy egyszer a jövőben még ő lehet a DK elnöke.

A kormányzáshoz előbb győzelem kell, ehhez pedig a civileket is meg kell szólítani

- mondta Márki-Zay, aki Komáromi Zoltánt, Szél Bernadettet, Róna Pétert is megnevezte mások melett olyanként, akire komoly, akár miniszteri feladatot is bízna.

Szakértelem kell az új kormányban és kemény politikusok. Dobrev szerint nem szakértői kormányra lesz szükség, mint Márki-Zay szeretné, mert a Fidesz nem szakmai kihívásokat fog az ellenzékkel szemben állítani. Kőkemény politikai támadásokat fog ellenünk állítani, ezért minden politikusra, aki keményen fel tud állni a demokratikus, európai Magyarországért

– mondta Dobrev.

Az Alaptörvény nem alkotmány

– jelentette ki Dobrev. Így az alaptörvénybe foglaltakat egyszerű többséggel is meg lehet szerinte majd változtatni a választás után. Azt is mondta, a választáson széles körű felhatalmazást kérnek a szavazóktól, amely lehetővé teszi ezt nekik.

Ki kell mondani nyugodtan, ahogyan Klára is mondta, hogy ez elfogadhatatlan

– egyetért tehát Dobrevvel az MMM jelöltje az alaptörvényt érintő elképzelésében, noha szerinte csak a kizárólagos hatalomra vonatkozó részek alkotmányellenességét kell kimondani, és törekedni arra, hogy jogállami megoldást találjanak.

Márki-Zay szerint ki kell mondani, hogy Magyarországnak egypárti alkotmánya van, és szerinte az ellenzéki koalíciónak még idén el kell kezdeni – ahogyan ő és Karácsony Gergely kezdeményezték – egy új alkotmány kidolgozását, amelyre a választópolgárok jóváhagyását kell kérni.

A Fideszt is be kellene Márki-Zay szerint vonni az alkotmányozásba. Ezt Dobrev is így gondolja, mert az egypárti alkotmányt sem válthatja fel a hatpárti alkotmány.

Kit mozdítanának el először?

- hangzik a kérdés. Például Polt Pétert – mondta Dobrev, és mindenkit, akiről úgy gondolja a Fidesz, hogy kétharmaddal bebetonozza őket. Márki-Zay szerint Polt mellett a Médiatanács és az új egyetemi kuratóriumok is ilyenek.

Olyan kormányt és új jogrendet szeretnénk, amely a mindenkori kormányt korlátozza. Civil kontrollt építene fel a DK-miniszterelnök-jelöltje.

Minden egyes bűncselekményt meg kell büntetni. Aki lopott, azt meg kell büntetni

- mondja Dobrev az elszámoltatásról.

Az MMM jelöltje üdvözölte Dobrev Klára kemény, szigorú elszámoltatást ígérő szavait, és reményét fejezte ki, hogy a DK is belemegy javaslatukba, hogy Hadházy Ákos lenne a legalkalmasabb a korrupció ellenes kormányzati harc élére.

A Fidesszel kötött mutyik sem maradhatnak feltáratlanok

- hívta fel a figyelmet Márki-Zay, felemlegetve a Dobrevet támogató Oszkó Péter nevét, mire Dobrev megjegyezte, hogy ne beszéljen hazugságokat.

Nem lehet folyamatosan vádaskodni, miközben pontosan tudod, hogy amit állítasz, nem tudod alátámasztani

- szúr oda ismét ellenfelének a DK miniszterelnök-jelöltje.

Forrás: HVG.hu, Telex.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Attila / MTI/Mohai Balázs