Akár 4-5 centi hó is eshet reggelig – leesett a hó a Mátrában és a Bükkben

A MetKép számolt be róla, hogy megérkezett a hidegfront, egyre hidegebb levegő áramlik be az országba. Kékestetőn 2 fok alá hűlt a levegő és havazni kezdett – írja a napi.hu.



Esőcseppek még keverednek néha a hópelyhek közé, így havas eső is megfigyelhető. A portál szerint várhatóan hamarosan intenzívebb hóesésre lehet számítani. A következő órákban a Bükkben és a Mátrában átmenetileg mérhető hó is hullhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is azt írta a Facebook-oldalán, hogy a szerdára érkezett hidegfront mögött záporok, hódarazáporok alakultak ki, a keleti határszélen megdörrent az ég. További záporok is várhatók. A hegycsúcsokon hópelyhek is keverednek az esővel.

Reggelig tartó havazást várnak a Bükkben, közel 10mm csapadékot, így nem kizárt, hogy a csúcsokon elérje a hó vastagsága a 4-5cm-t

- írja a MetKép.

