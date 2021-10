A kormánypárti elemző megmagyarázta, miért nem tévedett most sem a Fidesz

Az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégei Antal Attila politológus és Deák Dániel vezető elemző volt.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A műsorvezető először Deákhoz fordult és felelevenítette, hogy a legutóbbi találkozásukkor arra a kérdésére, hogy mi lehet a végeredmény Deák azzal válaszolt

- idézi Deák szavait a műsorvezető.

Arra a kérdésre, hogy Deák tévedette vagy "még sem Gyurcsány diktál az ellenzéki oldalon" a vezető elemző úgy válaszolt:

Sőt, még múlthét hétfőn szintén Attila ott volt a műsorban ott is azt mondtam, Karácsony Gergely lesz a befutó, Facebook oldalamon hosszan részleteztem az okait. Elemzők vagyunk, a rendelkezésre álló adatokból tudunk mi is dolgozni. Az látható volt, hogy az egész struktúra Karácsony Gergelyre van kitalálva. Egyébként múlthét csütörtökön nem véletlenül például az MSZP, LMP, Párbeszéd politikusai győzködték hosszasan Karácsonyt, hogy ne lépjen vissza. Valószínűleg egyébként nem bírta a nyomást, nem bírta a stresszt, egyes hírek szerint hát ilyen roham tört rá vagy pánik tört rá, nem bírta gyakorlatilag a nyomást. Így hát emiatt kellett egy B tervet előhúzni.

Hozzátette:

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz számára miért ez a kedvező forgatókönyv, úgy válaszolt Deák:

Akkor tévedett a Fidesz? – érkezett a kérdés.

Karácsony Gergelynek van egy olyan tulajdonsága, mint egy ilyen memória szivacs, ahhoz tudnám hasonlítani. Összenyomódik a nyomásra, támogatottságra is, de mindig vissza lehet nyerni az eredeti formáját. Látszik nála, hogy hiába csökkent a támogatottsága, de neki volt a legnagyobb tartaléka, akár a bizonytalanoknál, megtudta szólítani a baloldali szavazókat is. A jobbikosokat is maga alá tudta gyűrni. Látszódott, hogy ő a tökéletes jelölt. Nem véletlen egyébként, hogy a Fidesz őt támadta. Elemzőként is értetlenül állok amit, hogy visszalépett.