A magyar szurkolókat mentegeti a kormánymédia a legnépszerűbb brit újság szerint

A The Guardian szerint nem megfelelően foglalkozott a magyar sajtó egy jelentős, főleg kormányközeli része a magyar-angol mérkőzésen történtekkel – írja a media1.hu.



Fotó: Facebook

Több magyarországi sajtóorgánum nem – vagy csak minimális mértékben – említette a szurkolók rendőrökkel történő összecsapását a kedd esti mérkőzésen”

- írja a brit The Guardian a „Nothing to see: how pro-government Hungarian media reported Wembley violence” című írásában (Nincs itt semmi látnivaló: hogyan tudósított a magyar kormánypárti média a Wemley erőszakről)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi, október 12-i magyar-angol összecsapáson a magyar szektorban verekedés alakult ki, melyet a brit rendőrségnek kellett megfékeznie.

A 600 szurkoló közül néhányan ismét kifütyülték a csapatot, amikor az angol játékosok térdre ereszkedtek. Nem sokkal a meccs kezdete után összecsaptak a biztonságiakkal, és a kiérkező rendőrök gumibotokkal tudták csak fegyelmezni a szurkolókat.

A The Guardian következőképp kommentálja a kormányközeli magyar sajtó reagálását az eseményekre:

Mivel a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és szövetségesei az ország médiájának csaknem 90 százalékát birtokolják, talán nem meglepő, hogy a sajtó nagy része igyekezett a magyar szurkolókat felmenteni a vád alól, vagy egyáltalán nem említeni a kedd esti wembley-i bajokat.

Kiemelték a Magyar Nemzet és az Origo tudósítását is; előbbi lap úgy fogalmazott „Angol módi: gumibottal, viperával a demokráciáért” című cikkében, hogy „az angol média persze kéjesen botránkozik meg a magyar drukkerek viselkedésén, s természetesen Orbán Viktor felelősségét is felemlegeti”, míg az Origo kapcsán a címadást („Gumibotokkal verték a magyar szurkolókat az angol rendőrök”) sérelmezték.

Hozzátették: hasonló érzelmű véleményeket osztott meg a Hír TV, de például a Goal és a Blikk is.

Forrás: media1.hu

Címlapkép: Facebook