Hadházy: Semjén helyet kapott a Hősök az irodalomban című fejezetben egy irodalom tankönyvben?

Semjén korábban arról beszélt, hogy attól fél, hogy a gyermekeink már nem fognak vadászni, Hadházy pedig közösségi oldalán közzétett bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy az új 2021-es hatodikos irodalomkönyvben a vadászatot magasztalják.



Fotó: MTI/Kovács Attila

Nem is akárhova jutott Semjén Zsolt : a Hősök az irodalomban című fejezetbe kerültek, a spártai hősökről és Kőműves Kelemenné közé...

- írja bejegyzésében, majd arról is beszámol, hogy a "szájbarágós bevezető" a vadászat becsületéről szól

amiből megtudjuk, hogy Semjén Zsolt egy hétköznapi hős, mert a hobbija a modern lőfegyverek korában sem veszélytelen feladat, és hogy a vadgazdálkodás és a vadvédelem is vadászok feladata. Az is a vadászat mellett szól, hogy az egyfajta hadgyakorlat volt, a fegyverforgatás és a hadmozdulatok begyakorlásának módja. Még akkor is, ha "a vadászat sokakban ellentmondásos érzéseket kelt, barbár és kegyetlen dolognak tartják."