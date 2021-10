Karácsony szerint a "zsaroló SMS-ek" inkább a politikai játszma részét képezik

Nem büntetőjogi értelemben kell azt venni, hogy zsaroló sms-eket kapott, hanem politikai játszmáról van szó – mondta csütörtök este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely. A főpolgármester szerdán fogalmazott úgy, hogy sok politikustól, köztük Gyurcsány Ferenctől is kapott már „zsaroló” üzenetet, de most árnyalta, hogy pontosan miről is van szó – írja a 24.hu.

A beszámoló szerint Karácsony úgy fogalmazott, hogy amikor zsarolásról beszélünk, az ebben az esetben egy politikai játszma része, nem büntetőjogi kategória. „Nem úgy működöm, ha valaki mond valamit, ami nekem nem tetszik, elkezdek fenyegetőzni” – mondta, hozzátéve: az sms-eket olyan fenyegetőzésnek nevezi, amikből aztán „nem lett semmi”. Elmondta azt is, hogy ezek politikai játszmák, „beszólogatások”, szerinte az sms-ekben sem olyan dolgokról van szó, amik miatt bíróságra kellene menni. „Túl leszünk ezen” – fogalmazott. Szerinte az egymással vívott küzdelmeiknek fel kellett törnie, de most már talán kicsit túl magas ennek a hőfoka.

Arra a kérdésre, hogy akik mögé álltak, nem csalódtak-e, miután bejelentette visszalépését, úgy válaszolt: biztos vannak ilyenek is, de sokmindenkivel beszélt, és hatalmas mennyiségű biztatást kapott. Megcáfolta Kunhalmi Ágnest is, aki azt mondta, hogy Karácsony nem egyeztetett velük a visszalépésről. A főpolgármester azt állítja: a bejelentés előtt igenis beszélt velük, közölte a döntését, szerinte nem tudták volna meggyőzni az ellenkezőjéről. Azt mondta: van egy olyan típusú magányosság a politikában, amikor dönteni kell, és úgy kell dönteni, hogy az ember évtizedek múlva is tükörbe tudjon nézni.

Kihangsúlyozta azt is, hogy a visszalépés az ő döntése volt, szeretne tovább politizálni azokkal a pártokkal, amelyek őt támogatták a kampány során. Viszont úgy vélte, olyan helyzet alakult ki, hogy Orbán Viktor leváltásához Márki-Zay Péterre van szükség.

