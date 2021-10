Elemzők: a jelek alapján így állhat Dobrev és Márki-Zay párharca

A Magyar Hang Flaszter című műsorában fejtette ki álláspontját két politikai elemző.

Dévényi István csütörtöki vendége Pulai András, a Publicus és Ember Zoltán, az Iránytű elemzője volt, és az eddigi jelek alapján mindketten úgy érzik,

valószínűbb, hogy Márki-Zay Péter áll nyerésre Dobrev Klárával szemben az előválasztási miniszterelnök-jelöltek versenyében.

Ember Zoltán feltételezését azzal támasztotta alá, hogy Dobrev a viták során belemenősebb volt, ez pedig vélhetően azt jelenti, hogy a DK jelöltje második helyen áll Márki-Zay mögött.

Az Iránytű elemzője leszögezte, biztos információja senkinek nincs, de vannak belső kutatások, és a jelöltek kapnak némi információt, benyomásokat a sátrak felől is.

Ezek pedig egy irányba tendálnak, hogy Márki-Zay Péter, nem tudjuk, mennyivel, de valamennyivel vezethet

- vonta le a következtetést.

Ennek megfelelően a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje pont, hogy nyugodtabb volt, nem mindig reagálta le Dobrev szurkálódásait – tette hozzá.

Pulai András is hasonlóan látja, Dobrev az első vitában tapasztalt mérsékeltebb habitusát felkeményítette a másodikra, a harmadikban pedig a Publicus elemzője szerint már kicsit túl is tolta. Ez pedig már stratégia volt, és ő is azt feltételezi, hogy Márki-Zay nyerésre áll. Pulai elmondta,

olyan információkat hallanak, hogy stabi előnye van Márki-Zaynak.

A téma 4:00 körül kezdődik, de az egész adást érdemes végignézni, szóba kerül többek között a Kétfarkú Kutya Párt szerepe egy esetleges előválasztási Dobrev-győzelem után, illetve azt is kitárgyalják, hogy mire játszhat most a Fidesz, amikor – szinte példátlan módon – nem ők tematizálják a közéletet.

Forrás: Youtube/Magyar Hang – A Túlélő Magazin

Fotó: Facebook/HVG