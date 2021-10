Milliárdokat fizethet vissza egy vesztes per nyomán a magyar adóhatóság, ismét bebizonyosodott, hogy jogtalanul húzza le a gyógyszergyártókat áfával az állam

Újabb bizonyíték, hogy a magyar áfatörvény nem egyeztethető össze az uniós joggal.

A Telex szerint az állam lehúzza a gyártókat: olyan tétel is után is áfát szed be, ami ténylegesen nem is landol a cégek kasszájában.

A magyar államnak és a NAV-nak igen kellemetlen ítéletet hozott nemrég az Európai Unió bírósága. Egy októberben zárult ügy végkifejlete ugyanis az lett, hogy az adóhatóság pert vesztett a Boehringer Ingelheim Pharma gyógyszergyárral szemben, aminek eredményeképpen több mint 350 millió forintot vissza kell fizetnie cégnek.

A gyakorlat az államnak beszállító összes gyógyszergyártót érinti, és más iparágak érintettjei is megpróbálkozhatnak ezek után a befizetett áfájuk egy részének visszakérésével

Az RSM Hungary adószakértője a Telexnek azt mondta, hogy a konkrét ügyben született döntés alapvetően a gyógyszeriparban működő olyan vállalkozásokat érinti, amelyek a NEAK-kal támogatásvolumen-szerződéseket kötöttek, vagy a támogatásvolumen-szerződésekben foglaltakhoz hasonló egyéb befizetések teljesítésére kötelezettek jogszabály vagy akár civiljogi megállapodás alapján. Ezen cégek viszont várhatóan – a behajthatatlan követelések esetében visszajáró áfa és kamatok miatt indított eljárásokhoz hasonlóan – tömegesen kérelmezik majd az utólagos áfa-visszatérítést a következő fél évben. A végösszeg így minden bizonnyal milliárdos nagyságrendű lesz.

