Az ISO 14001 minősítés megszerzése talán még soha nem volt ennyire aktuális

Hosszú hónapokig szárazság, majd hirtelen lezúduló tartós esőzés következtében kialakuló áradások, sosem látott, mindent elsöprő szélviharok, és 20 fok februárban: valószínűleg egyre kevesebben vannak, akik még mindig szkeptikusak a klímaváltozással kapcsolatban... (x)

A környezettudatosság nem feltétlen drága mulatság

Az, hogy nem vásárolunk környezetkárosító csomagolású vagy eldobható műanyag termékeket, ma már a kisdiákok gondolkodásának is alapvető része. Azt is sokan talonban tartják a mindennapokban, hogy tudatos vásárlással kevesebb szemetet termeljenek a háztartásukban, ami talán még fontosabb, mint a szelektív hulladékgyűjtés. Gondoljunk csak bele, minél jobb az újrafelhasználásunk, annál kevesebbet költünk.

A háztartások mellett a kis- és középvállalatokra is óriási felelősség hárul a környezettudatosság és a környezetszennyezés megelőzése terén. Az ISO 14001 szabvány szerint kiépített környezetközpontú irányítási rendszer hatékony működtetésével a vállalatok nemcsak, hogy nagyobb részt vállalhatnak környezetünk védelmében, de az erőforrásokkal való jóval tudatosabb gazdálkodás következtében komoly megtakarításokat is elérhetnek.

A “dolgozó” a dolgozóké...

Elérkezett az idő, hogy munkahelyünkön tényleg befejezzük az e-mailek felesleges kinyomtatását, az elhasznált műanyag mappák papírkukába hajítását, és lekapcsoljuk a nappal is folyamatosan felkapcsolva felejtett neonokat.

Megpróbálhatunk lobbizni a kollégánknál a beszerzésen az ügyben, hogy a kapszulás kávéfőzőt a sokkal környezetbarátabb működésű szemes kávésra cserélje a cég, ennél azonban jóval valóságosabb feladat az, hogy a vállalatunk teljes működése környezettudatossá váljon, amire a legjobb megoldás az ISO 14001 szabvány követelményei szerinti működés bevezetése, amivel vállalati szinten megelőzhető a környezetszennyezés és a környezet terhelése minimálisra redukálható.

Hangzatos CSR lózung helyett valódi előnyök

Nem utolsósorban fontos az is, hogy a céges karácsonyi buli végén kitalált faültetési akciónál sokkal izgalmasabb és valódibb előnyöket is kommunikálhat cégünk a társadalmi felelősségvállalás terén, ha elkötelezi magát az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése mellett, hiszen meglévő és leendő partnerei felé is könnyebben eljuttatható az a minden szempontból előnyös és pozitív üzenet, hogy a környezettudatos szemlélet, környezetszennyezést megelőző vállalati működés mellett tettük le voksunkat.

(x)