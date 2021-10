Keményen nekiment Jakab Orbánnak: "Én dupla kávéval indítom a napot, Orbán meg dupla hazugsággal"

Facebook-posztban reagált Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújára a Jobbik elnöke, Jakab Péter.

Fotó: MTI/Soós Lajos

A politikus felütésként azt írta, a miniszterelnök dupla hazugsággal indította a napot, majd részletesen ki is fejtette, szerinte miben nem mondott igazat Orbán a Kossuth rádióban.

- írta a posztban Jakab.

Hozzátette:

Ehhez képest épp most igényelt 66 milliárd forint hitelt a kormány az Ázsiai Beruházási Banktól a kórházaink felújítására. Az indoklás szerint azért, mert a magyar egészségügy romokban van, a lakosság beteges, az ország pedig rosszul teljesít a járvány elleni küzdelemben. A hitelt meg is kaptuk. Merthogy tényleg pocsék állapotban van a magyar egészségügy, bár Orbán épp az ellenkezőjét hazudta ma reggel. Is. Aztán jött a migránsozás. Orbán szerint Nyugat-Európa migránsokkal akarja megoldani a munkaerőhiányt. A magyar kormány meg nem. Ehhez képest Borsodban a MOL – tehát egy részben állami tulajdonú cég – konténervárost építtetett kétezer, döntően török vendégmunkásnak, hogy felhúzzanak egy új üzemet. A kormány a beruházást 40 milliárd forinttal támogatja. Ebből 12 milliárd forint munkahelyteremtési támogatás. Törököknek. Magyarok helyett. Akkor hogy is van ez? A magyar kormány bevándorlókkal akarja megoldani a munkaerőhiányt?