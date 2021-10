Dobrev Klára szerint a Fideszt egyedül sem ő, sem Márki-Zay Péter nem tudja legyőzni

Ehhez az ellenzéki összefogásra van szükség, és bárki lesz is a miniszterelnök-jelölt, azt mindenkinek támogatnia kell.

Videóban üzent vasárnap délelőtt a Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára, amelyben többek között arról beszélt, hogy bárki is nyeri az előválasztást, a másik jelöltnek és mindenkinek támogatnia kell majd a győztest, mert csak így lehet leváltani a Fideszt jövő tavasszal.

Fotó: Facebook/Dobrev Klára/videórészlet

- mondta el a videóüzenetben, amelyet az Index szemlézett.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy az előválasztás végeredménye már a szavazóurnákban van, amit vasárnap reggel kezdtek el megszámolni (erről bővebben ebben a cikkben lehet olvasni, az utolsó napi rekordot döntő részvételi számokról pedig ebben).

Ma este már azt is tudni fogjuk, hogy ki győzött, de abban biztos vagyok, hogy bárki is az, itt mindenki nyer. Még az utolsó hét feszült hangulata ellenére is, mert az igazán lényeges nem az, hogy ki lesz az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje, hanem az, hogy ott álljon mögötte mindenki.