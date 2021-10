"Ma belépni a Fideszbe olyan, mint '89-ben a Munkásőrségbe" – az MTI-nek sikerült éjjel végre hírt adnia az előválasztásról

Több hétig kerülték a témát, mint gyújtogató a nedves szénát, aztán az előválasztás végén csak sikerült két nagyobb hírt kitenniük a hírfolyamukba – ráadásul mindkettő egész korrekt kis híranyag lett.

Pár hete már írtunk arról, hogy az ellenzéki oldalt lázba hozó események nem nagyon viszik át az adófizetők pénzéből fenntartott, elvileg független és elvileg közmédia ingerküszöbét, de vasárnap délután a 444 is beszámolt arról, hogy a Magyar Távirati Irodát (MTI) nem érdekelte a 662 ezer embert megmozgató ellenzéki előválasztás második fordulója. Az előválasztás az MTI híreiben vasárnap estig leginkább csak úgy jelent meg, ha valamelyik kormányoldali politikus vagy megmondóember szapulta azt.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Szabad Városok Közös Kiállása

Ezért is okozott nagy meglepetést, hogy vasárnap késő este/éjjel kettő hírt is leközölt az MTI az ingyenesen és szabadon felhasználható tartalmai között.

Az első teljes hír 22:52-kor jött ki, és a száraz adatokat közölte, hogy Márki-Zay Péter nyert ennyi és ennyi vokssal, ezekben a megyékben és fővárosi szavazókörzetben, második lett Dobrev Klára – de még az első forduló eredményeit is közzétették. (Igaz, az ellenzék közös indulásáról csak annyi szerepelt a hírben, hogy úgy döntöttek, közösen indultak – az ok lemaradt, hogy a Fidesz Volner János volt jobbikos, most független országgyűlési képviselő törvényjavaslatát megszavazva megvariálta a választási törvényt tavaly.)

22:32-kor már kiadták Márki-Zay Péter eredményvárójáról a rövidhírt, ám a teljes híranyag csak 23:01-kor futott ki az ingyenes felületre. De az korrekt összefoglalója volt a sajtótájékoztatón elhangzottaknak, nem volt benne semmi "Gyurcsány-show" és más kormánypárti szlogenek.

Még az a mondat is belekerült az MTI hírébe, amely így hangzott el a hódmezővásárhelyi polgármestertől:

Ma belépni a Fideszbe olyan, mint '89-ben a Munkásőrségbe

Cikkünk végére be is másoljuk az MTI teljes hírét, hogy látható legyen, hogyan is kellene működnie az adófizetők pénzén fenntartott távirati irodának és a közmédia egészének. (Hadd legyünk gonoszak kicsit: fotót ugyanakkor már nem sikerült kiadni az eredményváróról és a sajtótájékoztatóról, pedig a vasárnap esti élő felvételeken jól látszott, hogy megtelt a fővárosi Anker köz az előválasztás résztvevőivel és a szavazókkal.)

Márki-Zay Péter: ellenzéket váltottunk

Budapest, 2021. október 17., vasárnap (MTI) – Az előválasztáson ellenzéket is váltottunk, leváltottuk azokat, akik üzleteltek a hatalommal – jelentette ki Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki előválasztás eredményét értékelő vasárnap esti budapesti sajtóértekezletén.

A politikus új, tisztább Magyarország felépítésére tett ígéretet.

Ebben a helyzetben az ellenzéki egységet senki nem törheti meg, hiszen előválasztást követően egy sorskérdés marad Magyarország számára: Fidesz vagy nem Fidesz – közölte a politikus.

Szerinte a Fidesz intézkedései, a pártkatonák bebetonozása az intézmények élére azt jelzi, hogy a Fidesz már csomagol, készül a bukásra.

"A kijárat nem jobbra és nem balra van, csak felfelé" – tette hozzá Márki-Zay Péter.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt – az előválasztás hivatalos eredményének közzététele előtt tartott sajtóértekezletén – köszönetet mondott minden aktivistának, minden szavazónak és a pártoknak az előválasztás lebonyolításáért.

Beszámolt arról, hogy Dobrev Klára, a DK jelöltje felhívta telefonon, gratulált a győzelméhez és további együttműködéséről biztosította.

Ezzel kapcsolatban köszönetet mondott a DK szavazóinak is, akikkel együtt kívánnak küzdeni az Orbán-rendszer leváltásáért.

Hangsúlyozta, hogy az előválasztás során nem csupán egységet teremtettek, hanem ellenzéket is váltottak. Leváltották azokat akik üzleteltek a hatalommal. Mert csak olyan hadsereggel mehetünk háborúba, amelynek soraiban nincsenek árulók és akik valóban akarják a 2010 előtti és a 2010 utáni korrupció elszámoltatását egyaránt – hangsúlyozta.

Ennek az elszámoltatásnak a vezetője Hadházy Ákos lesz – tette hozzá.

Közlése szerint a választáson nem csak Orbán Viktort akarják leváltani, hanem egy új kultúrát kívánnak teremteni Magyarországon. Ebben az új kultúrában elfogadhatatlan lesz, hogy politikusok zsarolják egymást és gyűlöletkampányokat folytassanak egymás lejáratására.

Az új kultúrában magukhoz kell ölelni minden cigányt, zsidót, meleget, népiest és urbánust és még a fideszeseket is – fogalmazott.

A továbbiakban arra kért mindenkit, hogy az elmúlt hetek lendületének ne legyen vége. Tudja – folytatta –, hogy lejárató kampányok indulnak ellene, olyan információt kapott, hogy máris 50 millió forintot tettek félre a lejáratására, illetve kapni fog a gyűlöletből a 106 ellenzéki jelölt is, hiszen Orbán Viktor szabadsága forog kockán.

Ebben a helyzetben az a dolguk, hogy eljuttassák az igazságot minden magyar település minden postaládájába. "Győzzétek meg az embereket, hogy nem a migránsok, nem a melegek, nem Gyurcsány, hanem a szabadság fog eljönni Magyarországon" – mondta.

Kijelentette: tudják, hogy a választás nem lesz szabad, mert az egyik csapatnak majd összekötözött lábbal kell fociznia, de még ilyen pályán is győzni fognak.

Ennek eléréséhez meg kell akadályozni a választási csalást, amire garancia lehet 22 ezer ellenzéki aktivista részvétele a választási bizottságokban, illetve nyomravezetői díjat is fel fognak ajánlani a csalások megakadályozása érdekében – sorolta

Arra is ígéretet tett, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, illetve olyan alkotmányt dolgoznak ki, amelyben fékek és ellensúlyok akadályozzák meg, hogy kisiklassák a demokráciát, mint Orbán Viktor.

Szerinte kétharmaddal fogják legyőzni a Fideszt.

"Ma belépni a Fideszbe olyan, mint '89-ben a Munkásőrségbe" – mondta Márki-Zay Péter.

Orosz Anna, a Momentum ügyvezető elnöke a sajtótájékoztatón óriási sikernek nevezte, hogy az előválasztáson 850 ezren nyilvánították ki: Orbán Viktornak lejárt az ideje.

Az elmúlt 12 év apátiája után óriási eredményt értek el és a Fidesz pontosan tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva – fűzte hozzá.

Úgy vélekedett, hogy a Momentum és Márki-Zay Péter szövetsége valódi garanciát jelent a változásra.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a szabadság és szeretet forradalmának nevezte az előválasztás sikerét. Szerinte ebben a forradalomban az ország minden polgára győzött. Egy embernek van oka rettegni a jövőtől, őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor – mondta.

Ez a hazaszeretet forradalma és ezt a szeretet végig kell vinni áprilisig – vélte.

"A haza minden előtt" – fejezte be beszédét Karácsony Gergely.

Forrás: propeller.hu, 444.hu, mti.hu