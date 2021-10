Bár a végleges döntés a Fidesz kezében van.

Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke az Inforádiónak beszélt arról, hogy a szervezet az ellenzéki pártok bevárása nélkül, minél előbb elkezdené a civil köztársasági elnöki előválasztás előkészületeit – írja a 24.hu.

A levezénylésnek nem lenne költsége, ugyanis az emberek online jelölnének és választanák ki az államfőt. Első körben javaslatokat várnának, utána pedig egy úgynevezett preferenciális szavazást írnának ki lehetőleg 2022 márciusára, amikor lejár Áder János mandátuma. Magyar részletezte az ötletet:

november hónapban elkészülhet az ütemterv, majd a karácsonyi szünettel összefüggésben ezt azonnal meg lehet indítani, véglegesítve az egyeztető tárgyalásokat.

Azt is elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy a Fidesz kezében van a döntés, de úgy véli, mégis fel kell mutatni egy alternatív jelöltet is. Véleménye szerint ez is az ellenzék egységét jelképezné. A Civil Választási Bizottság elnöke szimbolikusnak nevezte a jelölést, hogy a polgárok által kiválasztott személy a nemzet egységét mutatná „egy párt kedvezményezettjével szemben”.

