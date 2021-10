Egy pillanat alatt tűnt el a 9 éves kislány Óbudán – a rendőrök pár óra múlva találták meg

A Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói álltak neki a kislányt felkutatni a kollégáikkal, hamar meg is találták. A kisgyerek Óbudáról szökött meg, de a Múzeum körúton találták meg, miután egy BKV-sofőr jelezte, hogy látta leszállni az Astoriánál.

Egy nevelőotthonban nevelkedő 9 éves kislány futott el a játszótéren lévő csoportjától Óbudán még október 7-én késő délután, és pillanatok alatt el is tűnt a nevelők szeme elől – írta meg a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Facebook-oldalának bejegyzése nyomán.

Fotó: Illusztráció/police.hu

A nevelők keresni kezdték a gyereket, majd értesítették a rendőrséget is az eltűnésről. A keresésbe a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály – az "akciósok" – is nyomozói is bekapcsolódtak, a környék kameráinak felvételeit átnézve látták meg a kislányt, aki egy buszmegállóban felszállt az egyik buszra és a Bogdáni útig utazott el. A BRFK a keresést kiterjesztette erre a környékre is, és szólt a BKV fődiszpécserének is, így perceken belül az összes BKV-sofőr is értesült a keresett gyerekről.

Az egyik sofőr be is jelentette, hogy a kislányt 7 óra után látta leszállni a 9-es buszról az Astoriánál. A rendőrök végül a Múzeum körúton találták meg a kislányt, akit visszavittek a nevelőotthonba. Az intézmény köszönőlevelelet küldött a rendőröknek a keresésben nyújtott segítségük miatt – olvasható a BRFK Facebook-oldalán.

Forrás: blikk.hu, facebook.com/BRFK Információs Portál