Megszavazták! Szabó Tímeának 9,6 millió forintot kell fizetnie, mert kirakott egy zászlót a Parlamentben

A magyar parlament a kormánypárti képviselők szavazataival kedden megszavazta Szabó Tímea közel 9,7 millió forintos büntetését, amit azért kapott Kövér Lászlótól még a nyáron, mert az Országgyűlés június 15-i ülésnapján a pulpitus külső oldalára egy Fidesz-logóval összemontírozott kínai zászlót tűzött ki. A képviselő állva tüntetett a döntés ellen, ugyanolyan mintájú pólóban, mint amiért megbüntették.

Fotó: Facebook

A döntés indoklása szerint a Párbeszéd frakcióvezetője figyelmen kívül hagyta a képviselői vélemények kifejezésének módjára, helyére és idejére vonatkozó házszabályi rendelkezéseket, cselekménye miatt az ülés rendes menete is megakadt, hátráltatta és zavarta az – éppen az ő felvetéseire választ adó – államtitkári felszólalást.

Szabó Tímea a Facebookon azt írta, azért tűzte ki a zászlót, mert „Orbán és a Fidesz a Fudan Egyetem tervezett idehozatalával a Kínai Kommunista Párt fiókszervezetévé vált”, és szerinte „mindegy, mennyire büntet a házmester, akkor is, most is, a jövőben is harcolni fog az ellen, hogy Orbánék kínai gyarmatot csináljanak hazánkból!”

Forrás: hvg.hu