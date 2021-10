Gondban vannak Orbánék – kétségbeesetten kapkodnak, nem tudják mi vár rájuk

A kormány gondban lehet Márki-Zay Péter miatt, most az elemzők véleményét szedte össze az mfor így adva képet arról, hogy mekkora is a káosz a kormány oldalán.

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az Inforádiónak úgy vélekedett:

Szerinte még sok konfliktus lesz az ellenzéki politikusok között, például a listaállítás kapcsán, de az elmúlt egy hétben látottnál sokkal békésebb időszak fog következni.

Az ellenzék nem lett leváltva teljesen, hiszen a 106 egyéni jelölt többsége valamelyik párt jelöltje. Megújulás tehát történik és az előválasztás jó eszköz volt erre, de az ellenzéki pártok ott vannak, Márki-Zay Péter nélkülük se kampányolni, se kormányozni nem tud.

Török Gábor politikai elemző még a végeredmény közzététele előtt úgy vélekedett egy Facebook posztban:

Később az Indexnek írt hosszabb elemzést a helyzetről, ebben úgy fogalmaz:

Márki-Zay Péter azért győzhetett, mert nagyon sokan nem csupán kormányt akarnak váltani 2022-ben, de egyben elégedetlenek is az ellenzék jelenlegi helyzetével és politikai kínálatával.

- véli Török Gábor.

Bár az ellenzéki tábor egyben tartása Török Gábor szerint rettenetesen nehéznek látszik, a parlamenti választás napjáig józan ésszel nem várható a konstrukció felrúgása. Az ellenzéki térfél közepén egyre erősebben látszik a szakadás, de apróbb törésvonalak szinte minden szereplő között felfedezhetők. Mégis: a jövő tavaszi választásig olyan mértékben egymásra utaltak a felek, hogy csak az irracionalitás végzetes elszabadulása esetén borulhatna a konstrukció.

Török Gábor arra is kitért:

a kormánypártban igazán most csak egy ember örülhet az eredménynek, mégpedig Lázár János. Ami eddig az ő problémája volt, az most már Orbán Viktoré, és még abban is reménykedhet, hogy megszabadul helyi riválisától.