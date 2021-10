"Orbánban és Szijjártóban semmi keresztény nincs" – Márki-Zay emberséges bánásmódot akar a menekültekkel szemben

Az ATV stúdiójából adott interjút a CNN-nek Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt csütörtök este. A beszélgetés során szóba került a bevándorlás, a demokrácia intézménye és a keresztény politika.

A menekültekkel emberségesen kell bánni, akárhonnan is jönnek, ez a valódi keresztény politika

– jelentette ki Márki-Zay Péter a CNN amerikai hírcsatornán, Christiane Amanpour műsorában. A miniszterelnök-jelölt gyermekkora óta gyakorló katolikusként hangsúlyozta: szerinte Orbánban és Szijjártóban semmi keresztény nincs.

Megemlítette azt is, véleménye szerint a gyűlöletpropaganda mögött Orbánék, mint bármely más európai ország, ugyanúgy beengendek pénzért letelepedési kötvényes bevándorlókat és vendégmunkásokat is. Amiben Márki-Zay változtatna, az a „gyűlöletkampány felszámolása” és az „emberséges bánásmód a menekültekkel szemben, akárhonnan is érkezzenek hozzánk”.

A műsorvezető arról is megkérdezte a miniszterelnök-jelöltet, hogy mennyire látja lehetetlennek Orbán Viktor legyőzését annak tükrében, hogy a műsorvezető szerint a Capitolium 2021. január 6-i ostroma is bizonyítja:

már ott sem működnek rendesen a demokrácia intézményei.

Márki-Zay válaszul kifejtette:

szerinte még így is ég és föld a különbség a két ország között, mivel az USA demokratikus fékei és ellensúlyai működnek, ugyanúgy ahogyan a szabad sajtó is.

Forrás: atv.hu