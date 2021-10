Forró levegőt pumpál az ország fölé a viharos szél, aztán jön a hidegfront

Egy igazán szeles nap elé nézünk, sokfelé viharossá fokozódik a délnyugati légmozgás, mellyel igen meleg levegő tódul be hazánkba, egyes helyeken a 23, 24 fokot is elérheti a hőmérséklet, emellett pedig főleg a nap második felében beborul az ég, és csapadék is várható.

Grafika: met.hu

Délelőtt többnyire napos, fátyolfelhős lesz az ég, északkeleten lehet több felhő. A déli órákban a Dunántúlon és középen, délután a Tiszántúlon is erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Ekkor előbb az északnyugati, északi országrészben, majd másutt is kialakulhat eső, zápor – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

A déli, délnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés:

Ma hajnalban a délnyugati szelet elsősorban a Dunántúl nyugati és északi területein néhol már egy-egy viharos (60-70 km/h) széllökés is kísérheti. Reggeltől fokozatosan nagyobb területen is viharos széllökésékre kell számítani, kiemelten a Dunántúlon, a középső országrészben, az északi megyékben és az Alföld északi felében. Hegységekben előfordulhat 80-90 km/h körüli széllökés is. A délutáni óráktól először nyugaton, majd az esti órákra mindenütt mérséklődik a légmozgás.

Forrás: met.hu

Címlapkép: met.hu