Keményen nekiment a MÁV-nak Hadházy Ákos: "A lepusztult, szétlopott MÁV még szemtelen és pökhendi is"

Igencsak megvárakoztatja a válasszal a MÁV Hadházy Ákos független képviselőt, aki néhány tavaly felmondott garázsbérleti szerződés felől érdeklődött.

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

Mondja meg nekem valaki, hogy mik azok a rendkívüli, vészhelyzeti, megnövekedett feladatok, ami miatt a MÁV két hét helyett csak 45 nap alatt tud válaszolni arra, hogy Zuglóban miért mondta fel a szerződést a garázstulajdonosokkal és miért kötelezi őket bontásra?

- kezdet Facebook-posztját Hadházy Ákos.

Hozzátette:

Az Alkotmánybíróság szerint amúgy ezt annak az állami szervnek kellene indokolni, amely a közadat kérést erre hivatkozva késlelteti. De akkor segítsenek Önök! A lepusztult, szétlopott MÁV még szemtelen és pökhendi is. A tulajdonosok azért kerestek meg engem, mert az ő leveleikre a MÁV gyakorlatilag nem válaszol. De a jelek szerint egy országgyűlési képviselőnek sem szívesen.

A 444.hu emlékeztet, a veszélyhelyzet óta az állami hivataloknak lehetőségük van 15 helyett 45 nap alatt válaszolni a közérdekű adatigénylésekre, ráadásul meg is hosszabbíthatják a határidőt újabb 45 nappal. A szabály szerint akkor várhatnak ennyit, ha a gyorsabb válaszadás akadályozná őket a veszélyhelyzettel összefüggő feladataik ellátásában. A tapasztalat szerint az intézmények szívesen élnek is ezzel a jogukkal, most a MÁV várakoztatja Hadházy Ákost.

Forrás: 444.hu

Címlapkép: MTI / Balogh Zoltán