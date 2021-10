Burkolt fizikai erőszakkal fenyegeti Márki-Zayt az erdélyi fideszes média: "Péter, fájni fog, de gyere!"

Nem látják szívesen, mert a magyar kormány narratívája szerint ő is Gyurcsány embere.



Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Erdélyi körútja során Székelyudvarhely polgármesterével is találkozna Márki-Zay Péter, az ellenzéki előválasztás győztese. Orbán Viktor jövőbeni kihívójának a magyar kormány által több milliárd forinttal támogatott Erdélyi Médiatér Egyesület egyik vezetője nagyjából azt üzente neki, mint amit egy átlag fideszes tehet:

Neked most mire kellünk, Péter? A szavazatunk miatt jönnél, ugye? De akkor te is ugyanolyan vagy, mint a többiek! Miért nem jöttél korábban, Péter? Csak a kampány, mi? De akkor kellünk mi ehhez, Péter, mármint személyesen, mi, székelyföldi magyarok? Eddig nem voltál ránk kíváncsi, van garanciád arra, hogy nem csak a választásokig-választásokra kellünk? S hát az adott szóval hogy állunk, Péter? Ugyanis az nem szent se neked, se Gyurcsánynak, fő szövetségesednek

- olvasható Szőke László írásában

A Székelyhon portálon olvasható cikk így folytatódik:

Gyere, Péter! Mert kérdéseink, na, azok aztán vannak. Például az is, hogy eddig románok voltunk, partnered és támogatód, Gyurcsány szerint egyenes tagjai a 23 millió románnak. Így. Óriásplakátokon is hirdették, ugye emlékszel te is, Péter? Akkor hogyan lettünk hirtelen mégis magyarok, Péter? Úgy, bele a hirtelen jelenbe, miután megnyertél valami előválasztást vagy mit. Gyere, Péter, legalább te fedezd fel hirtelen, hogy miként lesz egymillió „románból” magyar. Erdélyi magyar vagy mi.