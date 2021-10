Elképesztő tömeg a Békemeneten, a Rákóczi út teljesen elesett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Budapesten több helyen forgalomkorlátozásra és lezárásokra kell számítani az október 23-i megemlékezések miatt. A szervezők a Békemenet részvevőit maszk használatára kérték.



Fotó: A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői gyülekeznek a Műegyetem rakparton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Balogh Zoltán

Katonai tiszteletadással, Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján szombat délelőtt Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren – írja az Index.hu.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint

nem változott 1956 óta az az "erőszakos politika", ami már 65 éve is terrort hozott a magyar utcákra, de a "felszíne mérsékeltebbnek tűnhet".

Hadházy Ákos több olyan helyszínt is felkeresett, ahová szerinte most mennének a felkelők, ha ma élnének. Az Orbán család hatvanpusztai luxusbirtokánál is járt.

Gyurcsány Ferenc szerint Nagy Imre életáldozata helyébe Révész Máriusz fejsérülése lépett. Úgy gondolja, az 1956 ismét elbukott.

Kocsis Máté közösségi oldalára írt bejegyzésben fogalmazta meg, szerint "egyetlen feladatunk, hogy megőrizzük Magyarországot független, önálló és szabad országnak".

Németh Szilárd szerint 1956 egy nagy, ma is tartó, Magyarország szabadságáról szóló háború hősies pillanata volt.

Gulyás Gergely:

Az 1956-os forradalommal együttérzett a világ magyarsága.

Szijjártó Péter:

Hatvanöt évvel ezelőtt cserben hagyták a magyarokat.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója, járványügyi korlátozások most nincsenek érvényben, minden párt szervez valamilyen eseményt szombatra – írja a Telex.hu.

12:00 A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a negyedik, „a kormány politikája mellett, és minden más ellen” mottóval meghirdetett Békemenete indult az Oktogontól és a tervek szerint 15:00-ra ér be a Moszkva térre.

14:00 A kormányközeli Civil Összefogás Fórum által meghirdetett Békemenet, ami a szervezők szerint nemcsak az 56-os hősöknek, hanem a 2006-os rendőri erőszak áldozatainak is, a BME-től indul 14:00-kor.

15:00 A Mi Hazánk Mozgalom Pongrátz András nevével fémjelzett, díszlövéses megemlékezése a Corvin közben „az oltatlanok se legyenek másodrendű állampolgárok” mottót kapta.

15:30 Orbán Viktor az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út találkozásánál mondja el az október 23-i ünnepi beszédét.

16:00 A közös listán induló hatpárti ellenzék „Egységben a szabad Magyarországért!” elnevezésű megemlékezését az Andrássy út és a Dózsa György út sarkán tartják. Itt fog felszólalni az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, és itt mond beszédet Dobrev Klára (DK), Jakab Péter (Jobbik), Fekete-Győr András (Momentum) és Karácsony Gergely (Párbeszéd) is.

Orbán Viktor is várja a Békemeneten résztvevőket:

Délután találkozunk

A Rákóczi út teljesen elesett, az október 23-i rendezvényekre érkezők buszait a Rákóczi úton parkoltatják. A fotó itt tekinthető meg.

A résztvevők transzparensekben sem szenvednek hiányt. Volt itt szinte minden, a 444.hu jó párat össze is gyűjtött a fotókon, párat megmutatunk:

Stop mindenki!, Igenis vannak pegazusok, Legyen tánc, Elég a Zayból!, Soha többé!, Orbán Viktor alavju

Forrás: Index.hu, Telex.hu, 444.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán