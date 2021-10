Financial Times: Márki-Zay Péter sikeresen ötvözi a tradicionális és liberális értékeket

Facebook oldalán számolt be Márki-Zay Péter, hogy erről is ír a Financial Times tekintélyes üzleti napilap, amelynek több mint egymillió előfizetője van világszerte.



A lap szerint ugyanis Márki-Zay Péter kívülről érkezett a politikába és sikeresen ötvözi az olyan tradicionális nézeteket, mint a korrupcióellenes küzdelem és fiskális szigor, az olyan liberális álláspontokkal, mint a kisebbségek jogainak védelme.

Márki-Zay Péter győzelméhez elengedhetetlen volt a sikeres alulról szerveződő kampány, amely során személyesen lakóhelyükön értek el minél több választót.

- idézte a lapot, mely szerint az ellenzéknek most van a legtöbb esélye a győzelemre amióta a Fidesz hatalomba került.

