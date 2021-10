Németh Szilárd túltolta – Gyurcsány, bevándorlók, LMBTQ-propaganda, soros, iszlám

1956 egy nagy, ma is tartó, Magyarország és Európa szabadságáról szóló háború hősies pillanata volt – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, a csepeli Királyerdei Művelődési Házban.



Kép: Facebook/Németh Szilárd

Ez a háború szerinte arról szól, hogy:

Németh szerint a kommunisták 1956-ban a szovjetek segítségével leverték a magyarok szabadságharcát. Utódaik, a Gyurcsány-féle baloldal fojtotta vérbe a békés megemlékezést a forradalom 50. évfordulóján, és most ugyanez a Gyurcsány és ugyanaz a baloldal akar visszatérni a hatalomba. A politikus szerint ugyanazt akarják:

álljunk be a sorba, fogjuk be a szánkat, mondjunk le a nemzeti önállóságunkról, adjuk el a nemzeti vagyont, vegyünk fel Soros-hiteleket, hagyjuk kifosztani a magyarokat, adjuk fel a nemzeti identitásunkat, és most már azt is akarják, hogy legyünk nyílt társadalom, telepítsük be a bevándorlókat a városainkba, engedjük be az iszlámot a templomainkba és az LMBTQ-propagandát az iskoláinkba