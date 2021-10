Homoszexuális fideszesek, migráns-betelepítő Orbán – elszámoltatást ígért Márki-Zay

Márki-Zay is felszólalt az ellenzéki rendezvényen, aki szerint gigászi küzdelem zajlik a nemzet szabadságáért.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Márki-Zay arról beszélt, a magyarok 1956-ban megunták a lehallgatást, megfigyelést, koncepciós pereket, orosz befolyást, és „ebből lett elegünk nekünk is most”. A forradalom a kicsik forradalma volt, akik felálltak a nagy gyerekek ellen, akik elvették az uzsonnájukat, és ezek a kicsik most mi vagyunk, mondta. Szerinte ha akkor le tudták győzni a vörös hadsereg, most is bárkit le lehet győzni.

Márki-Zay szerint többé nem lehet megengedni a Fidesznek azt, hogy kétharmada legyen, meg kell mutatni, hogy

mi vagyunk a többsége, bár ez egy gigászi küzdelem, hiszen a nemzeti szabadságunkról van szó, olyan országban akarunk élni, ahol sajtószabadság van, ami fejlődik, ahol digitális oktatás és szabad tankönyvválasztás van, az önkormányzatok szabadok, ahol az állam nem uralkodik.

Szerinte szabad betekintés lesz az ügynökaktákba, és a gazdasági stabilitás érdekében első adandó alkalommal bevezetik az eurót. De ahonnan ki fogják adni a bűnöző migránsokat, akiket Orbán telepített be.

Beszélt a lélegeztetőgép bizniszről, és a kínai vakcináról is, persze nem maradhatott el a melegezés is, ugyanis Márki-Zay szerint Magyarország végre szabad ország lesz, ahol a fideszesek is nyíltan vállalhatják a melegségüket, mert

abban nincsen semmi szégyen.

Szerinte a Fidesz hazugságkampányokkal támadja őket, megfigyelnek és lehallgatnak, ellenzéki árulókat alkalmaznak, de az összefogásnak fel kell lépnie ezek ellen.

A mi sikerünk, hogy most már nem elég a migránsozás, gyurcsányozás hanem a Fidesz is elkezdett tenni az emberekért, fizetést emelnek, pénzeket adnak.

Ma belépni a Fideszbe olyan, mint annak idején belépni a munkásőrségbe:

vállalhatatlan.

Mindenkit megkért, hogy juttassák el az igazságot mindenhova, postaládákba, autók szélvédőire, beszéljenek nagyszülőkkel, szülőkkel, fessék fel az igazságot a járdákra, vagy tűzzék ki a védjegyévé vált kék szalagot. Mindenkire szükség lesz, és minden ember számít.

Fidesz vagy nem Fidesz

- szerinte ez az egyetlen egy kérdés. A kijárat nem jobbra vagy balra van, hanem ahogy ő is mondta

Csak felfelé!

Címlapkép: Fotó: MTI/Balogh Zoltán