Szado-mazo orgia és esküvő a Fideszes gyerektáborban – a Le Til Kúria története

Egy évvel ezelőtt robbant a mutyi, mégpedig, hogy egy kis szabolcsi falu még 2013-ban 35 millió forintos uniós támogatást kapott gyermektábor létrehozására.



Kép: Le Til Kúria

A Le Til Kúria tulajdonosa Szálku István, Biri egyik fideszes önkormányzati képviselője, egyben a szintén fideszes polgármester, Almási Katalin fia.

Gyermek- és ifjúsági tábor létrehozása Biri Községben

címszóval kapott a kis szabolcsi falu még 2013-ban 35 millió forintos uniós támogatást. A pénzből felépült csiricsáré luxuskúria mely egyre népszerűbb esküvői helyszín. Két éve novemberben már az esküvői szakma egyik rangos díját is megkapták. De fogattak itt már klippet is, és az X-Faktor egyik válogatóját is itt tartották. Ám az eredeti terv egészen más volt, az önkormányzat 2015-ös közleménye szerint is azzal a céllal épült, hogy abban 30 férőhelyes ifjúsági szálláshelyet alakítsanak ki, ahol:

egész évben lehetőség nyílik a diákok, szervezett csoportok és egyéni látogatók (csereprogramban résztvevő diákok, képzésre érkezők) kulturált elszállásolására, illetve egyéb rendezvények megtartására

A kúriát honlapjukon Kelet-Magyarország egyik legimpozánsabb rendezvény-helyszíneként hirdetik.

Letisztult elegancia, fiatalos merészség, formabontó stílus, a hófehér hercegnő a maga nemében páratlan. Klasszikusan elegáns és sugárzóan bohém stílusjegyek érzéki keveréke extravagáns elemekkel. A hófehér köntösön túl, lelkében barokk hangok, leheletében hipsteri játékosság kavarog.

- írják magukról.



A polgármester fia / Instagram

Az épület helyi védettséget is kapott, ami alapvetően csak a helyi örökség részének tekinthető épületeknek jár, hogy csak 2015-ben épült. Ezt az önkormányzat így magyarázza:

A főépület telepítése a hasonló vidéki kúriák, kis kastélyok elhelyezését veszi át. Az utcaképet így a fehérre festett téglakerítés (zöld növényzettel futtatott betétekkel) határozza meg a mögötte megbúvó – a felújított korábbi fő- (lakó) épület – kiszolgáló épülettel együtt. Ez így harmóniát sugároz és felkelti az érkezők figyelmét. Az épületek korszerű anyaghasználata jó példa arra, hogy a hagyományos településképben miképpen érvényesíthetők a mai építészeti törekvések

A kúriában folyamatosan zakatol a bulivonat, luxusautók váltják egymást a tágas parkolóban, az influenszereken és celebeken kívül a környékbeli fideszes politikusok is gyakran megfordulnak itt.

Birit 2009 óta a fideszes Almási Katalin vezeti. A települést jókora adóssággal vette át, amit ujjongó újságcikkek beszámolói alapján példás szorgalommal ledolgozott. Igaz, az Állami Számvevőszék később számtalan szabálytalanságot talált a folyamatban.

Almási Katalin pedagógus, iskolaigazgató, a Birin és a környező településeken Dankó Pista néven működő bölcsőde, óvoda, iskolák, szakképző és felnőttképző intézmények vezetője. Ezek fenntartója a Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft, melyet Almási társaival évekkel ezelőtt vásárolt meg, és amelyben jelenleg a fia, Szálku István az ügyvezető. A nonprofit vállalkozásba ömlik a pénz, de nemcsak a központi költségvetésből, hanem a térségi pályázatokat is rendre a Közös Kincs nyeri meg.

Az ügyben a 444 többször is kereste a polgármestert, aki a kúria rendezvényszervezőjéhez irányította őket. Szálku Istvánt azt mondta, szoktak gyerekeket táboroztatni, és különben is egy kifutott pályázatról van szó.

Szerették volna tudni, hogy mikor, milyen turnusokban, honnan érkeznek a Le Til Kúriába a gyerekek, azt ígérte, emailben küldi el válaszait és a beszámolókat, de az a megadott határidőig ez nem történt meg.

A videó klippel kapcsolatban nyáron írtunk arról, hogy az EU-s pénzből felhúzott gyermektábor most már nem csak vélhetően meleg orgia, de klip helyszíne is volt.



Ilyen egy karácsonyi party / Instagram

Apropó, melegorgia, a polgármester fia az egyik Instagram képén, egy szegecses bőrnadrágos férfi mellett áll egy franciaágy mellett, kezében bilincsel, nyakában pórázzal. A kép elmúlt évben karácsonykor készült, ezért is írhat azt, hogy

Áldott ünnepeket.

A hely Instagram fiókját nézegetve ám, már kevesebb kép jön velünk szembe, és amennyiben csak a helyszínt vesszük alapul leginkább esküvői helyszín, és semmilyen felületen nem találkozunk az eredeti céllal.

Forrás: 444/nuus

Címlapkép: Le Til Kúria