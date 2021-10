Megölné Márki-Zay Pétert egy fideszes néni – ezek a legdurvább videók a Békemenetről

Október 23-án lezajlott a nyolcadik, ünnepi Békemenet, valamint a hozzá kapcsolódó kisérőrendezvények legfontosabbika, Orbán Viktor beszéde.



Részlet a Telex videójából

Több hírportál stábja is elvegyült a menetelők között, hogy megtudják, mit éreznek, hogyan látják a magyar belpolitika helyzetét Orbán Viktor leghűbb követői.

A Telex videójában egy idős néni rögtön azzal nyit, hogy Márki-Zay Pétert legszívesebben eltenné láb alól.

Hát ezt ki tudnám nyírni, ha lehetne! Hogy gondolja ő eztet? 2006-ban is mit csinált Gyurcsány? Itt voltam, és tudok mindent

- nyilatkozta kamerák előtt az idős nő.

A tömegben találnak olyan menetelőket is, akik nem tudják, ki az a Márki-Zay Péter, és fogalmuk sincs, miért kell Gyurcsányt elzavarni. Akadt olyan szimpatizáns is, aki azt vallja, hogy Mészáros azért lett ilyen gazdag, mert "ésszel gondolkodik". Megszólal Fásy Ádám is, aki – lehet, hogy ezzel a Fidesz szavazóit is minősítette – úgy látja, még ő is le tudná győzni Márki-Zayt.

A Jelen TV riportere elsősorban arra lett volna kíváncsi, hogy a Fidesz-hívek szerint miért nem sikerült 15 év alatt sem elszámoltatni Gyurcsány Ferencet. Volt olyan válaszadó, aki a "kommunistákat" hibáztatja, sőt, mindenért ők a felelősek – magyarázta. Érkezett még olyan válasz, hogy a nép a felelős, mert még nem zavarta el. Gyurcsánynak túl nagy az összeköttetése, és határon túli erők is védik – hallható még a békemenetesek szájából.

Egy hölgy a videó végén azt ecsetelte, hogy Márki-Zay öt évig kint élt Amerikában, és ott ki tudja, mit tömtek a fejébe. Ezért nem is tartja igazi magyar embernek:

A 444.hu elcsípte Bencsik Andrást, a Demokrata főszerkesztőjét és a Békemenet egyik szervezőjét, aki úgy vélekedett, Márki-Zay csak egy pillanatember. További megszólalók arról elmélkedtek, hogy nem tartják az ellenzék jelöltjét egy súlycsoportba tartozónak Orbánnal.

Mészáros Lőrinc vélt vagy valós strómanságával kapcsolatban egy úr így vélekedett:

"Abszolút nem érdekel, arra bízza Orbán a vagyonát, akire akarja.”

