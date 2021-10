Hadházy szerint ez már tényleg beteges: Orbán szülőfalujába a kisvasút mellé 1,5 milliárdért építenek hatalmas hidat

Maga az építkezés egymilliárdba kerül, a munkát természetesen Mészáros gyerekeinek cége, a Fejér- B.Á.L Zrt végzi. Természetesen egyetlen ajánlattevő közül “választották ki” őket – írja vasárnap délelőtti posztjában a független parlamenti képviselő.

Fotó: Facebook

- írja a korrupcióvadász Hadházy Ákos független parlamenti képviselő legfrissebb posztjában.

Az ellenzék nemrég Zuglóban megválasztott képviselőjelöltje emlékeztet rá: pár éve csak egy kis patak folydogált itt nádassal, de 230 millió EU-pénzből csináltak egy kis mesterséges tavacskát, a szélén egy pár négyzetméteres szigetecskével.

- jegyzi meg Hadházy.

Lehetne még sorolni a szürreális részleteket (pl az EU pénzt amúgy környezetvédelemre adták) , de ez a dolog tényleg annyira beteges abszurd, hogy nehéz szavakba önteni és a képek is csak részben adják vissza az élményt. Nem is tudom, a sok kivezényelt turistabusz miért nem került oda is. Többet megtudtak volna a rendszerről, meg hogy mit védenek meg éppen, mint Orbán uszító beszédéből. És legalább az életben egyszer lett volna utas a kisvonaton