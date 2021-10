Rövidesen a papír árának emelkedése is megnehezíti az életünket

Brutálisan nő a papír előállításához szükséges cellulóz ára, de globálisan akadozik a szállítás is.

Fotó: pixabay.com

Ez nem csak a gyártóknak, de a kereskedőknek és végül a vásárlóknak is fejfájást okozhat. Ha a könyveknél még nem is kell áremelésre számítani, de egyes papírkereskedők már szűrik a megrendeléseket, vagy mennyiségi kvótákat vezettek be az ellátási gondok miatt – írta a napi.hu-ra hivatkozva a 24.hu.

Ha az elmúlt hónapok görbéit nézzük, elmondható, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le

– ezt Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója mondta a portálnak.

A megnövekedett költségeket a nyomdák is tovább fogják hárítani a megrendelőkre, tehát rövid távon is növekedni fog a papíralapú nyomdai termékek ára. Peller kiemelte, a pályázatok és közbeszerzések esetén azok teljesítési határidejének megnövekedésére és persze a drágulásra is számítani kell.

Forrás: 24.hu/napi.hu

Címlapkép: pixabay.com