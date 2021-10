Németh Szilárd gyurcsányozott egyet és finoman ugyan, de megdicsérte Molnár Áront

A Hadik című magyar film forgatásán járt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, ott találkozott össze Molnár Áronnal, a noÁr Mozgalom alapítójával. Kezet is fogtak.

Kilátogatott a Hadik című magyar film forgatására Németh Szilárd fideszes poltikus, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és bejegyzése szerint rögtön oda is ment hozzá Molnár Áron színész (aki a noÁr Mozgalom alapítója, aki több hazai filmben és sorozatban is jelentős szerepeket alakított, és a színészlét mellett aktivista is), és kezet is fogott vele – olvasható az Index cikkében.

Fotó: Facebook/Molnár Áron/videórészlet

Németh Szilárd mindezt így kommentálta a Facebook-oldalán egy bejegyzésben:

A forgatáson a Gvadányi Józsefet játszó Molnár Áron is elém pattant, hogy bebizonyítsa – Hadik jobbkezének szerepe és szelleme ellenében – milyen jól bebiflázta a rólam szóló baloldali szövegkönyvet is. Szerintem egy ilyen fiatal és tehetséges színésznek minden szempontból hasznosabb lenne, ha a forgatási szünetekben inkább Petőfi Gvadányi-versét vagy a falusi nótárius budai utazásáról szóló könyvecskét böngészné, s nem a gyurcsányi pártpropagandából töltekezne.

Molnár Áron sem hagyta annyiban a dolgott, Facebook-oldalán egy videóban beszélt arról, hogy egyáltalán mit is keres egy forgatáson egy politikus, de ez nem zavarta őt,

hiszen volt alkalmam elmondani a véleményemet szemtől szembe és erről beszélhetek nyilvánosan.

Molnár Áron a videójában elmondta, kicsit be is szólt Némethnek, mikor azon kérdésére, hogy jött egy kis kultúrát szívni, Németh azt válaszolta, hogy tán nem úgy néz ki, mint akiben van – és erre Molnár lecsapta a csattanót, miszerint nem úgy néz ki, mint akiben lenne kultúra.

Az Index cikke szerint amúgy Németh Szilárd máris előrébb van, mint Vidnyánszky Attila, aki nem volt hajlandó kezet fogni Molnár Áronnal korábban, a vita közöttük már nyár óta húzódik.

Forrás: index.hu