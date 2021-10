24.hu: Szijjártó még az amerikai és német külügyminiszternél is többet repült 2018 második felében

És lepipált több uniós külügyért is a repülővel megtett látogatásainak számával.

A 24.hu igyekezett összesíteni, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter mennyi időt is töltött a levegőben repüléssel. A vizsgált időszak 2018 második fele volt a cikk szerint, az összevetésben az akkori amerikai (Mike Pompeo) és német (Heiko Maas) külügyminiszter, illetve több uniós ország külügyére is szerepel.

Fotó: Facebook/Szijártó Péter/videórészlet

A cikk szerint Szijjártó 2018 májusa (akkor alakult meg a jelenlegi Orbán-kormány) és 2019. január elseje között összesen 61 alkalommal vett részt olyan hivatalos úton, amelyen repült. A számot onnan lehet tudni, hogy Szél Bertalan független országgyűlési képviselő kérte ki az adatokat nemrég.

A jelzett időszakban a fideszes miniszter még a Budapesttől autóval három órára lévő Pozsonyba is repülőgéppel utazott, ez 631 ezer forintjába került az adófizetőknek, és ahogy a 24.hu írja, idén már olyan üzleti magánrepülőgépet használt, amelynek tulajdonosa korábban három milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott.

Ugyanezen időszak alatt Mike Pompeo összesen 28 külföldi látogatást tett, bár az is igaz, hogy Pompeo általában több hivatalos látogatást is besűrített a pár napos utazásaiba, ezek általában több országot és néha több kontinenst is érintettek.

Heiko Maas a hivatalos tájékoztatás szerint a jelzett időszakban összesen 30 külföldi utazáson vett részt, amely során 40 különböző országban járt és 175 190 kilométert repült.

A cikk szrerint míg Szijjártó 61 utazásából 54 volt olyan, amely alatt el sem hagyta Európát és jellemzően még aznap este hazarepült, addig Pompeo például ha átruccant Kanadába, akkor onnan továbbrepült Dél-Koreába vagy Kínába – vagyis Szijjártónál leginkább egynapos utazásokat lehet találni. Heiko Maas is úgy alakította programját, hogy ha elhagyta Európát, akkor több országot is meglátogatott egy-egy utazása során, Szijjártó viszont még Kazahsztánból is képes volt ugyanazon nap visszautazni, amikor indult.

"A minisztériumi adatközlés szerint Szijjártó Péter egyetlen alkalommal sem keresett fel több országot 2018 második felében az utazásai során, még akkor sem, amikor az Egyesült Államokba vagy a Kínai Népköztársaságba utazott"

- olvasható a cikkben.

A 24.hu 11 uniós ország külügyminisztériumát kereste meg hivatalos adatokért, hogy hátha van olyan összefüggés, miszerint minél kisebb egy ország, annál többet kell "tapalnia" a külügyminiszternek. Végül csak három helyről kaptak adatokat (Litvánia például nem adja ki a külügyminiszterek utazásait), ezek alapján

- a dán külügyminiszter (Anders Samuelsen) 2016 és 2019 között 25 országban tett látogatást repülővel (Dánia 5,8 millió lakossal bír);

- Hollandia 2018-ban beiktatott külügyére (Stef Blok, aki idén a gazdasági tárca élére került) a cikk szerint nagyjából 40 olyan nemzetközi találkozóra utazott el repülővel (Hollandiában 17,4 millióan lakják).

- Ausztria külügyminisztere (Karin Kneissl) 2017 és 2019 között összesen 29 alkalommal utazott külföldre (nyugati szomszédunk lakosságszáma 8,9 millió fő).

Forrás: 24.hu