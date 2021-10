Iden is kevesebb lesz a krizantém halottak napjára

Sokan vásárolnak krizantémot mindenszentek és halottak napjához közeledve. A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet, és októberben, november elején talál gazdára a hazai termés döntő többsége – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

Halottak napjához közeledve vegyes a kép az országban: a főváros vonzáskörzetében és a nyugati országrészekben drágábban kel el a krizantém, de például az Alföldön – ahol jelentős a termesztés – alacsonyabbak az árak. Érdekesség, hogy Nyíregyháza térségében a fehér, nagyvirágúból van hiány, a környéken termesztett krémfehérből pedig túlkínálat, írja a Blikk.

A termelők számára gondot jelent az évtizedekig megbízható és bevált növényvédő szerek szakmailag megalapozatlan kivonása az európai piacról. A hazai időjárás amúgy is túl meleg és napsütéses volt idén a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet és inkább az árnyékot kedvelő krizantémfajtáknak.

Ugyan tavaly is csökkent a hazai krizantémtermelés – akkor az évekig szokásos 20 millióhoz képest 17 millió szál virág került a piacra, alapvetően a koronavírus miatti gazdasági kockázatok miatt –, idén ennél is valamivel kevesebb várható. Ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elegendő hazai virág: cserepes és különleges virágú vágott fajtákból is van bőven.

