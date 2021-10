Orbán bevallotta Jakabnak, milyen trükkel verik át az EU-t, hogy támogathassák a Magyar Postát

A Jobbik szerint hitel helyett az uniós helyreállítási alapra lenne szükség.

Fotó: Facebook

Jakab Péter (Jobbik) azt mondta hétfőn a parlamentben, az azonnali kérdések órájában: a miniszterelnöknek van "egy újabb szenvedélye", a bélyeggyűjtés, 42 milliárd forintot költ ugyanis a kormány arra, hogy bélyegeket vásároljon. Emellett 340 milliárd forintért akarja tovább építeni a Budai Várat – tette hozzá.

Közölte: ebből a pénzből lehetne indítani egy állami bérlakás-építési programot, elengedni az üzemanyag jövedéki adóját vagy támogatni a válság alatt bajba jutott kisvállalkozásokat.

Kiemelte: a brüsszeli helyreállítási alapban várja Magyarországot 6 ezer milliárd forint, hogy fejlesszék az egészségügyet, felzárkóztassuk a béreket, de a kormány inkább felveszi a méregdrága orosz és kínai hitelt. Eközben a magyar melósnak meg kell elégednie azzal, hogy a minimálbérét felemelik nettó 133 ezer forintra – jegyezte meg.

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában kifejtette: a képviselő ténybeli tévedéseket mondott. Az Európai Unióban ránk váró pénz nem ajándék, hanem hitel. A második tévedés pedig a Posta bélyegével függ össze, ugyanis bár béremelést akarnak adni a postai dolgozóknak, az EU nem engedi, hogy az állam pénzt adjon a Postának – magyarázta. Hozzátette:

ezért jogcímet keresnek, hogy pénzt tudjanak adni a Postának, hogy az fel tudja emelni az emberek bérét.

A kormányfő kitért rá: a Jobbik alapító nyilatkozatában azt írták, hogy "a posztkommunista baloldal szociális érzékenység híján a nagytőke, a bankárok és a felső tízezer érdekeit szolgálja. A Jobbik Magyarországért mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból". Amikor Jakab Péter átvette a Jobbik vezetését, ez volt a legerősebb ellenzéki párt, míg ma Gyurcsány Ferencé a legerősebb ellenzéki párt – mutatott rá. Hozzátette: a Jobbik csatlakozott a kommunista utódpártok és a liberálisok szövetségéhez.

Jakab Péter viszonválaszában kijelentette: az infláció elszabadult, a benzinár rekordokat dönt, az élelmiszerárak az egekben. Ön szerint meg lehet élni havi 133 ezer forintból? – kérdezte a miniszterelnöktől.

Orbán Viktor azt mondta: 2010-ben az átlagbér is kevesebb volt, mint amennyi most lesz majd a minimálbér.

Úgy fogalmazott,

"nincsen cirkusz bohóc nélkül, és a Gyurcsány-showban sincs ez másképpen".

Jakab Péter "készséggel vállalta ezt a felkínált szerepet", azonban "ezt a produkciót még a baloldali előválasztáson is leszavazta" a közönsége.

Arról is beszélt, hogy Jakab Péter is felvette a csokot. "Habár korábban azt mondta, hogy mi soha semmi jót nem tettünk az embereknek, úgy tűnik, hogy talán mégis. Örülök, hogy önnek és a családjának is segíthettünk ezzel" – mondta. Hozzátette: de "az önök újdonsült baloldali elvtársai" ezeket a támogatásokat szokták megszüntetni, azután, miután felvették.

Forrás: MTI

Címlapkép: Facebook