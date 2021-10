Veronai busztragédia: a gyászolókat fenyegette és zaklatta egy férfi, szerdán lesz a tárgyalása

Tavaly első fokon már 12 évre ítélték a buszsofőrt, aki fellebbezett, kedden indul a másodfokú tárgyalás Olaszországban. Közben egy másik ügy is folyamatban van Budapesten, egy férfi ugyanis kamuprofillal mocskolódó és rasszista üzeneteket küldött a tragédiában elhunytak hozzátartozóinak.

A Blikk cikke szerint kedden kezdődik az első fokon nem jogerősen 12 évnyi börtönre ítélt V. János buszsofőr pere Velencében (bár a cikk nem tér ki rá, de gyaníthatóan az olaszországi településről van szó) másodfokú tárgyalása. A veronai busztragédia 18 áldozatának hozzátartozói ismét ellátogatnak a baleset helyszínére, de szerdán már Budapesten is lesz egy tárgyalás, amelyben ugyancsak érintettek.

Az olasz tűzoltóság felvétele a tragikus balesetet szenvedett magyar buszról

Fotó: Twitter/Vigili del Fuoco

Tavaly nyáron született meg az elsőfokú ítélet, ami után a sofőr ügyvédei felmentésért fellebbeztek. Eddig önszántából egyszer sem nézett bele a szemünkbe, így nem is számítunk arra, hogy személyesen megjelenik. Sajnos, megteheti, hogy távol marad. Fontosnak tartjuk, hogy jogerős ítélet születhessen, és legyen végre egy, az igazságszolgáltatás által is kimondott felelőse ennek a szörnyűségnek

- mondta el a lapnak Szendrei Endre, aki az unokahúgát veszítette el a csaknem 5 éve történt balesetben.

Szendrei a keddi tárgyalás után indul is haza, szerdán ugyanis a Pesti Központi Kerületi Bíróságon szeretne a szemébe nézni annak a férifinak, aki a tragédia után egy álprofillal mocskolódó, kegyeletsértő és rasszista üzeneteket küldött a Facebookon az elhunytak hozzátartozóinak. A cikk szerint a közösség tagja elleni erőszakkal és zaklatással vádolt M.F. még kiirtással is fenyegetőzött.

Szendrei Endre a lapnak elmondta, a baleset utáni évben ő is, és még más hozzátartozók is kaptak ilyen üzeneteket, többen feljelentést is tettek, de nem hitték, hogy lesz valami az ügyből. Aztán pár hónapja kaptak egy levelet, hogy a hatóságnak sikerült egy személyt beazonosítani, és az iratbetekintés során kiderült, a férfi ugyanabba az iskolába (Szinye Merse Pál Gimnázium) járt korábban, mint az áldozatok. Szendre szerint állítólag az iskolával szembeni személyes sérelmei motiválhatták a férfit.

Az első évforduló előtt kaptuk az első üzeneteket, majd másfél hónapon keresztül folyamatosan jöttek újabbak. Van, aki 70-80 irományt is kapott tőle. Olyat is, hogy nekünk is el kellett volna égnünk, mint a gyerekeknek. Érthetetlen, ha valakinek az iskolával van baja, miért minket, gyászoló családtagokat bánt. Mérhetetlen fájdalmat okozott nekünk a gyalázkodásaival

- magyarázta a Blikknek Szendrei Endre felháborodva.

Forrás: blikk.hu