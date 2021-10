Népszava: kérdéses, hogy lesz-e elég oltás az influenza ellen

Az előző években a legyártott vakcinák körülbelül felét használták fel, de tavaly már szinte az egész mennyiséget beadták – és idén is tömeges igény várható az ingyenes oltásra.

A Népszava cikke szerint annak ellenére, hogy a kormányzat ismét bejelentette, idén is ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás, arról nem esett szó, hogy a szokottnál több oltást rendeltek volna meg, pedig gyanítható, hogy nagy lesz rá az érdeklődés.

A lap cikke szerint a kormány az utóbbi 24 év trendjéhez igazodva 1,3 millió adag oltóanyagot gyártat le, ezek pedig a jellemzően rizikócsoportokba tartozóknak szokott ingyenes lenni. Egy átlagos évben a legyártott oltóanyagok körülbelül fele a háziorvosknál marad, de tavaly, a koronavírus második hulláma alatt 1,244 millió adag fogyott el. Tavaly nem volt számottevő influenzajárvány, idén viszont a lap szerint erős hullám várható.

A Népszavának nyilatkozott Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályvezetője, aki azt mondta, hogy a járványügyi matematikusok előrejelzése szerint az eddig szokásosnál 50 százalékkal öbb influenza-szerű megbetegedés várható az idei szezonban. Ennek az egyik közvetlen oka, hogy egyre kevesebben használnak maszkot, de az is ok, hogy nincsenek érdemi járványügyi intézkedések sem. Az osztályvezető szerint a lakosság védelméhez itt is 60-70 százalékos átoltottság kellene, ám nincs olyan vakcina, aminek 100 százalékos lenne a hatásfoka.

