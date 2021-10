Márki-Zay Péter a fideszes vádakra: Kanadában volt házaló ügynök, öt hétig

Több személyt is összefüggésbe hozott a Márki-Zay Pétert lejáratni igyekvő fideszes dokumentum az ellenzéki miniszterelnök-jelölttel, de kiderült, ezek az állítások sem állják meg a helyüket.

Mint ismert, hétfőn hozta nyilvánosságra Márki-Zay Péter, a hat egyesült ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje azt a 80 oldalas dokumentumot, amelyet állítása szerint a Fidesz rakott össze az ő lejáratására. A dokumentumot a kormánypárt egy képviselője a DK egyik képviselőjének adta át, a párt azonban az egész pakkot továbbadta Márki-Zaynak. A hódmezővásárhelyi független polgármester a dokumentumról azt állította, azokban olyanok vannak leírva, amelyet már eddig is lehetett ismerni a fideszes médiából, mert ezeket harsogja vele szemben, ő személy szerint semmi titkolni-, vagy szégyellnivalót nem talált az iratban.

Márki-Zay Péter az ellenzéki előválasztás második fordulójának eredményhirdetése után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón

Fotó: Facebook/Mindenki Magyarországa Mozgalom – Márki-Zay Péter/videórészlet

A hvg.hu a teljes, nem kitakart dokumentumot tanulmányozhatta, ennek alapján friss cikkükben azt írják, három, a miniszterelnök-jelölthöz köthető személyre koncentrált a dokumentum. Az egyik Márki-Zay Péter felesége, Vincze FElícia bába-szülésznő, akit pár éve egy otthonszülést követően elhunyt csecsemővel hoztak összefüggésbe a kormánypárt oldaláról, ám erről később kiderült, hogy koholmány az egész, így az Origot a bíróság 2 millió forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte.

Egy másik személy már érdekesebb, ő H. György, akit az irat "fényevőként" határoz meg, és a dokumentumban leírtak szerint úgy kapcsolódik Márki-Zayhoz, hogy amerikai trtózkodásuk idején több ezer dollárral támogatta elsősorban a polgármester feleségét.

A cikk szerint erről korábban maga Márki-Zay Péter is beszélt a róla készült portrékötetben, és ezt a lapnak is megerősítette, de szerinte ebben nincs semmi különös, vagy törvénytelen. A támogatásról a hvg.hu megkérdezte H. Györgyöt is, aki egyrészt kikérte magának és cáfolta a jobboldali médiában róla terjedő állításokat (hogy "fényevést népszerűsít" és hogy köze lenne egy 2014-ben elhunyt kisfiú halálához), másrészt arra is kitért, hogy semmlyen szoros kapcsolata nincs a Márki-Zay családdal.

„Márki-Zayné egyike volt azoknak, akiknek a nemzetközi bábaképzésben történő részvételét az Országos Bábaképző Intézet tanulmányi ösztöndíjjal támogatta. Ennek döntés-előkészítésében az intézet kommunikációs igazgatójaként támogató ajánlással vettem részt, ezt azonban a család személyes „pénzelésének”, vagy „kétes eredetű” pénznek nevezni a tények kifordítása”

- mondta el a lapnak a férfi.

A hvg.hu szerint a másik erős állítás a dokumentumban, hogy Márki-Zay Péter házaló ügynökként egy MLM-rendszerű, piramisjátékhoz hasonlatos felépítésű biztosítócégnél dolgozott, és köze volt pénzek eltűnéséhez (a cégben közvetve ráadásul a fentebb említett H. György is érdekelt volt). Erről Márki-Zay a lapnak elmondta, sosem dolgozott a szóban forgó cégnél, és volt ugyan házaló ügynök, de csak öt hétig és Kanadában és csak telefonkönyveket árult. Így pénzek eltüntetéséhez és pénzmosáshoz sem volt köze, és a felesége ösztöndíja is teljesen független volt ettől, mint ahogy ennek ellenkezőjét a dokumentum sugallni igyekszik. A lap megkérdezte erről H. Györgyöt, aki elmondta, Márki-Zay sosem dolgozott a kérdéses cégnél.

A hvg.hu cikke szerint a dokumentumban szó van egy bizonyos R. Tiborról is, aki állítólag az MLM-hálózatból befolyt pénzt segített befektetni csendben Márki-Zaynak részben Kanadában, részben egy magyar cégben. Az irat szerint az R. által tulajdonolt magyar cégbe Márki-Zay befektetett, míg a kanadai cégnek a "fizikai részvények" tulajdonlásával ő volt a tulajdonosa, R. csak az alapító volt.

Márki-Zay a lap ezzel kapcsolatos kérdésére ("volt-e, vagy van-e bármi köze, akár közvetett, akár közvetlen tulajdonosként vagy haszonélvezőként a külföldi vagy a magyar céghez") azt felelte, hogy

nincs és nem is volt

A lap ellenőrizte a magyar céget a magyar cégadatbázisban, eszerint nem bukkant fel benne sem Márki-Zay, sem a felesége, sem a közös családi cégük sem (ami jelenleg végelszámolás alatt áll), viszont a kérdéses és 1992-ben alapított magyar cégben ez a bizonyos R. tényleg résztulajdonos. A cikk szerint a kanadai cég is köthető R. Tiborhoz, a cégadatok egy részleges és nyilvános köréből az derül ki, hogy négy magánszemély van benne vezetői besorolással (köztük R. Tibor is), de Márki-Zay nem.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt az R. Tiborral való kapcsolatáról a következőt mondta el a hvg.hu-nak:

vele semmilyen kapcsolatom nincs, csak annyi, hogy amikor 2011-ben megvettük a hódmezővásárhelyi házunkat, ő lakott benne, de a tulajdonos az élettársa volt, tőle vásároltuk meg.

Forrás: hvg.hu