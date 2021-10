Ennyi volt, a benzin ára is 500 forint fölé emelkedett

Sokáig maradhat velünk a magas üzemanyagár, mert a gázpiaci pánik is fűti az áremelkedést.

Az Index cikke szerint hivatalosan is búcsút lehet inteni a négyessel kezdődő üzemanyagáraknak szerdától, mivel az emelkedés továbbra sem állt meg. A gázolaj ára már korábban átlépte az 500 forintos határt (512 forint az átlagára literenként jelenleg), a benzin viszont sokáig tartotta magát az ötszázas határvonal alatt.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap a holtankoljak.hu adatai hivatkozva azt írja, hogy a szerdára bejelentett üzemanyagár-változás után a 95-ös benzin átlagára bruttó 5 forinttal 501 forintra emelkedett, ami egyúttal egy újabb rekordot is jelent a hazai benzinár-történetben.

A cikk emlékeztet rá, hogy a benzin ára egy hónap alatt 33 forinttal nőtt meg, míg egy évvel ezelőtti állapothoz képest 139 forintos a növekedés (2020. októberének végén 362 forint volt a benzinár), a gázolaj ára a múlt a hónaphoz viszonyítva 32 forinttal, a tavalyi árhoz képest pedig 145 forinttal nőtt (367 forint volt akkor a gázolaj ára).

Az index egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy akár évekig is ilyen magas maradhat a benzin ára.

"Most egy komolyabb globális energiaválság van kibontakozóban, azonban most nem a kőolaj árváltozása a legkritikusabb pont, bár kétségtelenül arra is hatással van, hogy az elmúlt évek elmaradt energiapiaci beruházásai miatti – az október eleji OPEC-döntés következtében részben mesterséges –kapacitásszűkére rázúdult a pandémia utáni élénk ipari kereslet, illetve az ázsiai vagyonosodó középosztály újonnan jelentkező energiaigénye"

- olvasható a cikkben, amely szerint most alapvetően a gázpiaci pánik mozgatja a kőolaj világpiaci árát is, mert számos helyen álltak rá a dízel és a fűtőolaj készletezésére, ami szintén árfelhajtó hatással bír.

Forrás: index.hu, holtankoljak.hu