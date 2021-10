Jön az újabb egészségügyi átszervezés, a városi kórházak gazdasági önállóságát érinti

A Népszava cikke szerint legkésőbb 2022. januárjával a városi kórházak gazdasági önállósága meg fog szűnni, a megyei központokba vagy centrumkórházakba integrálják az intézményeket pénzügyileg. Szakemberek szerint a betegellátást is veszélyeztetheti a lépés, mert nem helyben születnek majd a napi szintú ügyekben a döntések.

A Népszava cikke szerint vagy idén decemberrel, de legkésőbb 2022. januárjával a városi kórházak megszűnnek gazdaságilag önállóak lenni a jelenleg is zajló egészségügyi átalakítás miatt. A kórházaknak lesz ugyan főigazgatója, és a cikk szerint a cégtábla is ugyanaz marad a homlokzaton, ám nem lesz független pénzügyi szervezete és emiatt önállósága sem az intézményeknek.

Az országosan 60-70 intézményt érintő átszervezés folyamán a kórházak valamennyi gazdasági, közbeszerzési és személyügyi, valamint informatikai feladata a megyei, illetve a fővárosban a centrumkórházakhoz fog átkerülni.

A lap infdormációi szerint az átalakítás több száz oldalas forgatókönyvét a múlt héten kapták meg a centrumok, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) iránymutatásában a változást azzal indokolták, hogy a városi intézmények vezetői azt az időt, amit eddig a működtetésre fordítottak, azt most majd a betegellátás színvonalának növelésére tudják fordítani.

A Népszava úgy értesült, hogy a városi kórházak integrálása a megyei kórházakba gyakorlatilag már a járvány alatt megtörtént, a gazdasági szervezetek átvétele azonban még zajlik.

A fővárosban kissé bonyolultabb lesz a feladat, itt négy centrumkórházhoz (a Dél-Pestihez – egykori Szent László, Szent István; az Észak-Közép Budaihoz – egykori Szent János –, és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjához) sorolták be az összes fővárosi és Pest megyei fekvőbeteg-ellátó intézményt. A Szent Imre Kórház egyelőre viszont önálló maradt, mivel ez az intézmény adja majd a szuperkórháznak tervezett Dél-budai Centrumkórház szakmai bázisát.

A lap szerint a tervezett integrációból kimaradnak az orvosképzéssel foglalkozó egyetemek kórházai, valamint a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló Honvédkórházhoz rendelt Uzsoki, a fővárosi Károlyi, a váci és a kistarcsai kórházak.

Az országos intézetekhet tartozó gyógyintézmények – mint a balatonfüredi szívkórház, a törökbálinti és farkasgyepűi tüdőgyógyintézet, a Parádfürdői Állami Kórház, a mátraházai gyógyintézet – is elvesztik a gazdasági önállóságukat a cikk szerint.

A lap kitért arra is, hogy a Dél-Pest Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez 5667 ágy és évente 56,2 milliárdos költségvetés tartozik, mivel ehhez az intézményhez sorolták be a Bajcsyt, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházat, a Péterfyt és a hozzá tartozó országos baleseti intézetet, valamint a ceglédi és nagykőrösi városi kórházakat is. Utóbbiaknál egyelőre még megmradnak a gazdasági főigazgatók és a munkatársaik, de a centrumkórház gazdasági igazgatójának alárendeltségében lesznek.

A Népszavának nyilatkozó szakemberek szerint az országos intézmények esetén nehezen képzelhető el, hogy majd a fővárosból rugalmasan reagálnak, ha Farkasgyepűn eltörik egy vízcső. De azt is felhozták, hogy hiába a minél olcsóbb ellátórendszer megteremtése a cél, ezzel a lépéssel épp az ellenkezője valósul meg, és nehezebben fog működni a rendszer. Ráadásul a megyei/centrumkórházak gazdasági igazgatóinak is lehet, hogy néhol túl nagy lesz a kabát, mert a saját intézménynél lévő problémákkal sem bírnak.

Azzal pedig, hogy a napi szintű ügyekben sem helyben születik meg a döntés, azzal a betegellátás is veszélybe kerülhet a városi kórházakban. Miközben a városi kórház vezetője köti meg a finanszírozási szerződést, neki pont hogy nem lesz semmilyen ráhatása a gazdasági ügyekre, beszerzésekre, fejlesztésekre, miközben tőle várják el, hogy növelje a teljesítményt.

A Népszavának nyilatkozó egyik szakember szerint ez az integráció sokkal nagyobb bajt fog okozni, mint amit az oktatásban a régi KLIK, a mostani Klebelsber Intézményfenntartó okozott.

Forrás: nepszava.hu