Ennyit fizethetnek azok, akiknek nem érvényes a taj-számuk – Itt az új orvosi díjtáblázat!

A Világgazdaság cikke szerint akiknek nincs érvényes TAJ-számuk (őket orvosi szaknyelven "barna TAJ-számmal" rendelkezőknek nevezik), azok egy injekció beadásáért, vagy egy vérvételért 2550-4250 forint közötti összeget kell fizetniük a háziorvosoknál egy orvosi díjtáblázat szerint.

A Magyar Orvosi Kamara a térítésköteles háziorvosi ellátások díjtételtáblázatát dolgozta ki – mondta el a lapnak a MOK alelnöke, Nagy Ákos – , ez a táblázat azon, a háziorvosoknál elérhető beavatkozásokat részletezi, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem támogat, és hatóságilag sincs meghatározva az áruk.

Az ajánlott díjtételeket, amelyek szakvéleményeket, vagy külföldi utazáshoz szükséges gyógyszerszedés magyar nyelvű igazolását, vagy a barna TAJ-számmal rendelkező betegek ellátásához szükséges ellátásokat tartalmazzák, 2021. noevember elsejétől alkalmazhatják a háziorvosok.

A legmagasabb díjtétel 13 250 forint, a legalacsonyabb 2550 forint a MOK alelnöke szerint, ezeket a tételeket azoknál alkalmazhatják a háziorvosok, akiknek érvénytelen a TAJ-kártyájuk, vagy külföldön élnek, de magyarországi tartózkodásuk alatt az alapellátást szeretnék igénybe venni, vagy pedig azt szeretnék, ha például az infúziójukat a háziorvosi rendelőben kössék be.

Nagy Ákos a lapnak elmondta, a MOK táblázata összesen 18 díjtételt sorol fel, ám a betegeket ez nem éri váratlanul, mert eddig is volt a rendelőkben kifüggesztve ilyen árlista, amelyen a NEAK által nem finanszírozott eláátásokat sorolták fel. A mostani táblázat egyfajta ajánlás is a MOK részéről, amellyel most egységesebbé válnak az árak, ezáltal pedig megszűnnek a területi egyenlőtlenségek.

Forrás: vg.hu