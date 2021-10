Simonka állítja, hogy nem volt részeg, betegség miatt viselkedett furcsán a parlamentben

A több korrupciós ügyben is megvádolt fideszes képviselőről a Jobbik azt állította, hogy hétfőn illuminált állapotban jelent meg a parlamenti ülésen, ahol el is aludt, majd Kovács Sándor kormánypárti képviselő közbenjárása után kiment a teremből, és Orbán Viktor felszólalására már nem tért vissza.

Fotó: Youtube

Mint a 444.hu írja, a Blikk azóta üldözi a képviselőt, Simonka végül csütörtökön fogadta hívásukat.

„Máskor is volt már ilyen, egy meglévő betegség áll a háttérben, amire gyógyszereket is szedek, emiatt lettem rosszul a parlamentben. A betegségem részleteiről nem szeretnék nyilatkozni, ki fogok mászni ebből, ahogy máskor is kimásztam”