Jakab beleállt Orbánba a kormányrendelet miatt: "Ennyit arról az orbáni ígéretről. Nem az egészségünkért aggódnak, hanem a multikért."

Ahogy arról korábban beszámoltunk a kormányszóvivő sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a 4. hullám felfutása miatt Magyarországon kötelezővé teheti a munkáltató az oltást. Jakab Péter közösségi oldalán kommentálta az eseményeket.



Megjelent a kormányrendelet, mely szerint az oltást megtagadókat egyéves fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni, majd ki lehet rúgni.

- kezdte bejegyzését, majd hozzátette:

Ennyit arról az orbáni ígéretről, hogy az oltást nem lehet kötelezővé tenni. Úgy tűnik, meggondolta magát: kötelezővé lehet tenni.

Jakab arról is írt, hogy fontosnak tartja az oltást saját maga és mások védelmében is, megjegyezte azt is, hogy hamarosan igényelni fogja a harmadik felvételét is.

Jogomban áll. De másnak is joga van nem kérni, és ez nem járhat azzal a büntetéssel, hogy elveszem tőle a kenyeret. A kormány most mégis ezt teszi.

Azzal folytatta:

Persze ők nyilván nem az egészségünkért aggódnak – akkor nem verték volna szét az egészségügyet –, hanem a multikért, amelyek most – ahogy a szakszervezetek fogalmaztak – egy csapásra elintézhetnek akár egy nagyobb elbocsátási hullámot is a mostani kormányrendeletre hivatkozva.

Hozzátette:

Úgy tűnik, még mindig nem elég rugalmas nekik a Fidesz rabszolgatörvénye, a „szabadságharcos” Orbán pedig első szóra ugrik.

