A közösségi oldalán posztolt.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ahogyan mi is megírtuk, 73 éves korában elhunyt Oszter Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész. A nap folyamán már többen is elbúcsúztak nyilvános üzenettel a Rózsa Sándor-szerepéről híressé vált színésztől, többek között a lánya, Oszter Alexandra is.

Most pedig a miniszterelnökön volt a sor.

Nyugodj békében!

– írja a képhez.

