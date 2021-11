Megjött az eső és a hideg, két megyére figyelmeztető előrejelzést adtak ki

Éjjel hullámzó frontrendszer érkezett Magyarország fölé, emiatt kedd estig csapadékos időre kell számítani az országban, de szerda délutántól újabb adag eső érkezhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden nyugat felől mindenhol beborul az ég, de kora délutántól a Dél-Dunántúlon már elkezdődik a felhőzet felszakadozása. Így ott már néhány órára kisüthet a nap, de a keleti határszélen csak késő este csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, a csapadékzóna napközben fokozatosan északkelet felé helyeződik, miközben gyengül, késő este az északkeleti határt is elhagyja. A délkeleti szél megélénkül, majd átmenetileg északnyugatira fordul, és néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de délen, délkeleten ennél enyhébb, míg az északi, északkeleti tájakon hűvösebb is lehet. Késő estére 3, 10 fokra hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Keddre a meteorológiai szolgálat Vas és Zala megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az eső miatt, 24 óra alatt ugyanis 20 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Kedd este az Észak-Alföldön még borult lesz az ég, eső is várható, de gyorsan elhagyja térségünket a csapadékzóna, és a felhőzet is csökken. Másutt általában derült vagy kissé felhős lesz az ég, a Dél-Dunántúlon lehetnek még felhősebb tájak, ahol egy-egy helyen kisebb eső is előfordulhat. A szél mindenütt délire, délnyugatira fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

Szerdán a nap első felében a szakadozottabb felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, majd délnyugat felől erősen megnövekszik, vastagszik a felhőzet. Napközben számottevő csapadék nem valószínű, majd késő délutántól, estétől egyre több helyen eredhet el az eső, záporeső. Főleg éjjel, reggel számítani kell helyenként ködre. A délkeleti szél megélénkülhet, északnyugaton néhol megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a csúcsérték 11 és 18 fok között várható.

