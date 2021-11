Szófacsarás, hogy az Orbán-kormány ne emelte volna az üzemanyagok adóját! Mutatjuk, mennyivel!

Gulyás Gergely a kormányingón nagy mellénnyel állította, hogy "az elmúlt tíz évben, 2010 óta mi a jövedéki adó mértékét nem emeltük... a benzinnél, tehát a benzin literenkénti jövedéki adójának mértéke ma ugyanannyi, mint amennyi 2010-ben volt", ami ebben a formában akár igaz is lehetne, ha nem a szavakon lovaglás művészetével állnánk szemben.

Fotó: 123RF.com

Jelenleg, konkrétan a benzin jövedéki adója, kifejezett áfa nélkül, tényleg megfelel a 2010-es, literenként 120 forintos szintnek. Ugyanakkor e kijelentés számos érdemi körülményt elfed. Így már Gulyás Gergely azon állítása is elbukik az igazság próbáján, hogy az Orbán-kormány ne emelte volna az elmúlt tíz év során a benzin jövedéki adóját. (A látszólag egymást kiegészítő két tagmondat valójában ellentmondó.) A kabinet ugyanis 2016 október 1-jén és 2020 július 1-jén is növelte 5-5 forinttal, egyaránt 120-ról 125 forintra a benzin nettó jövedéki adóját. Ráadásul, mivel az üzemanyagokat nem csak jövedéki, hanem általános forgalmi adó is terheli – mi több, az Orbán-kormány saját jövedéki adójára is rászámolja az áfát –, a benzin jövedéki adójának bruttó szintje a Fidesz-KDNP-kabinet 2012 január 1-i áfaemelésével is nőtt – írja a Népszava.hu.

Orbánék, kifejezetten az akkori, alacsony olajár miatt apadó áfabevételek ellentételezésére, 2016 nyarán döntöttek úgy, hogy 50 dolláros negyedéves nyersolajárátlag alatt 5, illetve 10 forinttal növelik, eme átlag felett pedig ugyanennyivel csökkentik a benzin és a gázolaj nettó jövedéki adóját. A viszonylag ész- és egyszerű számtanpéldából, vagyis az adómérték fel-le mozgásából most Orbán Viktortól Gulyás Gergelyen át a többi kormánytisztviselőig, következetesen csak a csökkentési mozzanatot emelik ki. Ez azonban pusztán egy újabb kommunikációs trükk. 2016 októberében, a szabály életbe lépésekor ugyanis a nyersolaj – hogy-hogy nem – 50 dollár alatt állt. Vagyis az Orbán-kormány elsőként éppenséggel emelt a benzin és a gázolaj jövedéki adóján. Azóta ez, függően a nyersolajárátlagtól, hol nő, hol visszacsökken. Most, a 80 dollár feletti szintjével három-hét éves csúcsokat döntő nyersolajár miatt éppenséggel az eredeti jövedéki adószintek érvényesek. Ehhez az állapothoz kétségkívül egy áprilisi mérséklés vezetett. Ugyanakkor a csak a korábbi emelést kioltó mozzanatot érdemi adócsökkentésként beállítani kevéssé állhatja ki a tisztesség próbáját.

A könnyebb közérthetőség kedvéért és további részletekért a Hang.hu-n találhatnak magyarázó ábrát.

Forrás: Népszava.hu