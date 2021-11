Fontos! Így igényelheti a családiadó-visszatérítést

Sokaknak jelent segítséget az adóvisszatértés, mutatjuk, hogyan élhet vele!

A NAV online felületén már elérhető a VISSZADO-nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez. A VISSZADO-nyilatkozatot 2021. december 31-ig lehet benyújtani – írja a 24.hu.

A nyilatkozatot többféle módon be lehet nyújtani, legegyszerűbb online.

Fotó: 123RF.com

A VISSZADO-nyilatkozatot a NAV előre kitölti a rendelkezésére álló adatokkal. A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását követően, várhatóan november második hetétől az utalási adatokat is betölti a NAV, ezt érdemes megvárniuk azoknak, akiknek családi pótlékot folyósítanak. Ha a NAV által ismert adatok teljes körűek, akkor a nyilatkozat benyújtására nincs szükség.

Ki lehet tölteni a dokumentumot papíron is, postán és személyesen is benyújtható. A nyilatkozatra használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is.

A VISSZADO-t 2021. december 31-ig lehet beküldeni.

A NAV nem utal 2022. február 15-éig kedvezményelőleget, ha nem ismeri az utaláshoz szükséges adatokat azért, mert valaki elmulasztja a nyilatkozatát benyújtani az év végéig. Ilyenkor a visszatérítéshez való jog a 21SZJA adóbevallásában érvényesíthető 2022. május 20-ig.

Egy másik dokumentumban pedig részletezi a NAV, hogy milyen jövedelmek után, kinek jár az adóvisszatérítés, és miről lehet nyilatkozni.

Forrás: 24.hu