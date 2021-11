Válságos a koronavírus helyzet: lassan halasztani kell a nem életmentő jellegű műtéteket

Van, ahol már betelt a CoVid intenzív, ismét hatalmas nyomás alatt az egészségügy.

Kunetz Zsombor, egészségügyi szakértő szerint hamarosan ismét eljut a magyar egészségügy ahhoz a ponthoz, hogy korlátozzák majd az elektív, azaz a tervezett műtéteket, hiszen az ott dolgozó altatóorvosokra és asszisztensekre szükség lesz az intenzív osztályokon – írja a Blikk.hu.

Forrás: 123RF.com

Rövidesen az intenzív osztályok COVID részlegei is megtelnek, ahogyan ez már megtörtént néhány megyében, mint például Hevesben, ahonnan Miskolcra viszik a betegeket. A kórházi felvételek is erősen növekednek: a szakértő úgy véli, 5000 körüli koronavírusos kórházi kezeltnél már a jelenlegi alacsony hatásfokú napi működésekben is érezhető lesz a káosz előszele. A helyzet romlásával pedig ismét szemészek, pszichiáterek és egyéb nem intenzív terápiás szakorvosok fognak besegíteni az intenzív osztályokon, így elérhetetlenné, vagy sokkal lassabbá válik majd az egész ellátás.

Forrás: Blikk.hu